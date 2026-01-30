El oro sufrió su mayor derrumbe diario desde 1983

El precio del oro se desplomó el viernes, registrando su mayor caída diaria desde 1983 tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh.

La cotización del oro al contado retrocedió un 9,5% hasta 4.883,62 dólares por onza, después de haber tocado un máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves y haber caído hasta un 12% durante la jornada.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero descendieron un 11,4% a 4.745,10 dólares. Según la información disponible, la última vez que el oro sufrió una caída similar fue el 28 de febrero de 1983, cuando retrocedió un 12,1%.

La venta masiva también afectó a otros metales preciosos, en medio de lo que varios analistas describieron como una toma de beneficios acelerada. Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas en Standard Chartered Bank, indicó que la corrección podría obedecer a una combinación de factores, incluyendo el anuncio sobre la presidencia de la Fed y flujos macroeconómicos más amplios. Cooper agregó que tanto el comportamiento del dólar como las expectativas de rendimiento real contribuyeron a desencadenar la recogida de beneficios.

El impacto se extendió a la plata, que experimentó un derrumbe del 28% hasta 83,99 dólares la onza, tras haber tocado un mínimo intradía de 77,72 dólares. El jueves, la plata había alcanzado su máximo histórico de 121,64 dólares. Según los datos disponibles, se trató de la mayor caída diaria registrada para este metal. El platino perdió un 19,2% hasta 2.125 dólares la onza, mientras el paladio se desplomó un 15,7% a 1.682 dólares.

Pese a la caída de este viernes, el oro acumuló un avance superior al 13% en enero, marcando su sexto incremento mensual consecutivo. Por su parte, la plata mostró una subida de más del 17% en el mismo periodo.

En los mercados de divisas, el dólar se fortaleció marcadamente. El Bloomberg Dollar Spot Index ascendió hasta un 0,9%, logrando su mayor avance diario desde julio y apreciándose frente a todas las principales monedas rivales. La recuperación del dólar fue impulsada por el desplome de los metales preciosos y el anuncio de Trump de que nominará a Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como sucesor de Jerome Powell al frente del banco central a partir de mayo. Warsh es percibido por los operadores como más inclinado a contener las presiones inflacionarias, lo que podría traducirse en una política monetaria favorable para el dólar.

El salto del dólar afectó especialmente a monedas vinculadas al desempeño de los metales preciosos, como el dólar australiano, el franco suizo y la corona sueca, que lideraron la caída entre las divisas del Grupo de los 10. Según Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, “los mercados están inquietos” y la tendencia de depreciación del dólar se ha frenado momentáneamente, aunque no necesariamente de forma definitiva.