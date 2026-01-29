Venta de acciones de la distribuidora eléctrica de San Juan: ¿qué planes tiene Naturgy?

El llamado a concurso por el 51% de las acciones de Naturgy en San Juan es una obligación del contrato de concesión firmado en 1996.

La noticia sacudió el tablero energético de San Juan y dejó una pregunta flotando en el aire: ¿puede cambiar de manos la distribuidora eléctrica de la provincia? El llamado a concurso público internacional para la venta de acciones de Naturgy disparó versiones, especulaciones y comparaciones con otros tiempos.

Mercado Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

Sin embargo, detrás del anuncio formal del EPRE en el Boletín oficial que fue primicia de Tiempo de San Juan , hay menos sorpresa y más obligación de cumplir el contrato de concesión.

Es que la venta del 51% del paquete accionario de la empresa española no es una decisión empresaria, sino una obligación legal que ya tuvo un antecedente claro y que vuelve a poner sobre la mesa a quién tiene la decisión final del negocio.

Qué dice hoy la empresa

Desde Naturgy San Juan buscaron llevar calma frente a las especulaciones que se activaron tras el anuncio. En comunicación con Tiempo de San Juan desde la compañía indicaron que “no hay intenciones de venta” en este nuevo concurso internacional tras 15 años del primero.

Además, aclararon que no existen montos en discusión. “Es una oferta sin base”, señalaron, al remarcar que el proceso no parte de una negociación concreta ni de una propuesta económica sobre la mesa, sino de una instancia formal prevista en el contrato de concesión.

Un concurso que no nació de una decisión empresaria

La resolución emitida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) el pasado 23 de enero, pero recién conocida ayer, no responde a una crisis ni a una retirada estratégica de la empresa que hoy presta el servicio en San Juan. Se trata del cumplimiento de una cláusula prevista en el Contrato de Concesión firmado en 1996.

Ese acuerdo estableció una concesión total de 50 años. El primer período fue de 15 años y se cumplió en 2011; el segundo, también de 15 años, finalizará en 2026. A partir de allí, restarán dos períodos más de 10 años cada uno. En el 2016 el tercer período, y en el 2046 el cuarto.

Al cierre de cada “Período de Gestión”, el contrato obliga a convocar a una licitación internacional por el 51% de las acciones de la compañía.

El llamado actual, además, se da cuando acaba de terminar la Revisión Tarifaria Ordinaria, el proceso en el que quedan definidas las tarifas y el régimen del servicio para los próximos cinco años, un dato clave para cualquier potencial interesado.

Conocido esto, es oportuno recordar que los cambios de manos producidos en la historia de la distribuidora eléctrica sanjuanina no se dieron por este concurso que se abre ahora, sino que fueron decisiones empresariales espontáneas en otros años.

El antecedente de 2011: con interesados, pero sin oferentes

Para entender el alcance real del concurso actual, el antecedente de 2011 resulta clave. En aquel momento, cuando la empresa aún se llamaba Energía San Juan, se atravesó el mismo procedimiento que ahora al finalizar el primer período de 15 años.

El proceso avanzó hasta la publicación de venta del pliego, pero no pasó de allí. Fuentes del sector indicaron que hubo un interesado en comprar Energía San Juan y estuvo preguntando, pero no llegó a adquirir siquiera el pliego, y por lo tanto nunca se llegó a una apertura de sobres ni a la presentación de ofertas.

Ante la ausencia total de oferentes, el accionista de entonces —la chilena CGE— no estuvo obligado a competir ni a presentar propuesta alguna, y la concesión continuó sin cambios.

Cómo es el mecanismo y por qué la empresa tiene ventaja

El concurso licita el 51% de las acciones de la distribuidora, correspondientes a las acciones clase A, que otorgan el control de la compañía. Quien se queda con ese paquete accionario define el rumbo de la empresa y, en los hechos, condiciona también el destino del 49% restante, explicaron las fuentes del sector.

La clave del sistema está en cómo se compite por ese 51%. Para hacerlo, primero debe comprarse el pliego y luego presentar una oferta. El contrato establece que el accionista actual —en este caso Naturgy— puede participar y fijar el valor que considere conveniente.

Si la empresa decide quedarse, puede ofertar un valor muy superior al de mercado, lo que hace prácticamente imposible que otro competidor la supere. En ese caso, no tiene que desembolsar dinero y continúa con la concesión. En cambio, si oferta un valor que refleje una eventual salida y aparece otro interesado que lo supere, ese nuevo actor se queda con el 51%, mientras que el accionista saliente recibe el monto ofertado. Así funciona el esquema.

Más allá del resultado final, el EPRE ya activó los mecanismos de control previstos. Entre ellos, la designación de un veedor que deberá realizar un diagnóstico integral de la empresa, incluyendo el estado de las instalaciones y los activos, el relevamiento del personal y un informe detallado sobre los juicios pendientes.

Si bien grupos económicos de peso —como el grupo Manzano-Vila— han mostrado históricamente interés en el mercado eléctrico sanjuanino, la experiencia de 2011, la estructura del contrato y la postura actual de la empresa explican por qué, al menos por ahora, el proceso aparece más como una formalidad que como un cambio inminente.

Sin embargo, siempre hay que tener en claro que, en el mundo empresario una oferta concreta siempre pueda hacer cambiar de planes y reconfigurar el escenario.