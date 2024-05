Por qué tendrá otro nombre Energía San Juan y los cambios que se vienen en la empresa

La fachada del edificio ubicado en Mendoza y Avenida Libertador será remodelado y cambiará sus colores. Además serán repintadas las camionetas y flota de vehículos. Las boletas de luz también llegarán con nueva tipografía. Aun no se sabe la fecha exacta, pero será en los próximos meses, antes de fin de año, indicaron fuentes del sector.

El personal

Esta reestructuración no provocará cambios en la planta de personal, y los actuales directivos de la firma continuarán timoneando la distribuidora. En cambio, sí habrá modificaciones en el área comunicacional, que se manejará desde una oficina de Buenos Aires para todo el país.

Desde el Ente provincial regulador de la Electricidad (EPRE), el vicepresidente Roberto Ferrero, informó que ya aprobó el cambio de nombre, en declaraciones a Radio Sarmiento. Lo hizo a través de la resolución 494/2024.

También dijo que Naturgy ha pedido autorización al organismo para emitir Obligaciones Negociables (ONs), que son instrumentos financieros del mercado de capitales al que recurren las empresas para financiarse.

Las fuentes indicaron que la emisión de una obligación Negociable aún no ha sido decidida, porque el holding esta explorando diferentes formas para financiarse en esta nueva etapa. Y que los fondos serán utilizados para llevar adelante el cambio de toda la fachada edilicia, las movilidades y las nuevas boletas.

Ferrero explicó a Tiempo de San Juan que la autorización solicitada para emitir una ONs será discutida en la próxima audiencia extraordinaria que se realiza cada año en el mes de junio, o julio. Ocurre que se debe analizar que este financiamiento no cause impacto en los usuarios del servicio eléctrico. Para el cambio de nombre no hace falta porque se trata de una simple reestructuración.

El accionista español Naturgy adquirió Energía San Juan en el año 2016 al grupo chileno CGE. Además de Energía San Juan, el holding tiene en Argentina a Naturgy Ban, que la prestadora de gas Buenos Aires Norte, y además Gas Nor, que sería el equivalente al Ecogas sanjuanino, pero en el norte del país. Esas dos empresas ya cambiaron el nombre a Naturgy.