domingo 1 de febrero 2026

Descargo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

La joven relató en redes sociales episodios de presunta manipulación, amenazas y abuso sexual durante su relación con Gonzalo Dohmen Vila. El caso se hizo público durante los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gonzalo dohmen sanjuanino (1)
Efectivos del Comando Patrulla intervinieron en el lugar y aprehendieron al sospechoso. Durante el operativo, se secuestró un arma blanca. La causa fue caratulada inicialmente como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género” y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.

En medio de este contexto, L.D., identificada como la exnovia del fisicoculturista, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales y detalló episodios que calificó como “el infierno que pasé con Gonzalo Dohmen Vila”. Acompañó sus publicaciones con fotografías que mostrarían moretones en una mano y brazo, así como capturas de chats con el acusado.

Voy a relatar brevemente lo que fue el infierno que pasé con GONZALO DOHMEN VILA-Gonzalo me agre

Según su relato, la relación comenzó en junio de 2025, cuando Dohmen Vila la contactó por Instagram. La joven aseguró que él fue “muy insistente” en los mensajes durante meses, incluso cuando ella no le prestaba atención debido a que él tenía otra pareja. A mediados de noviembre, indicó que la insistencia aumentó, y por cansancio decidió responderle. A partir de ese momento, según la presunta víctima, la comunicación se volvió más intensa y comenzó lo que describió como episodios de control, manipulación y amenazas de autolesión.

En sus publicaciones, L.D. afirmó que Dohmen Vila le decía frases como “te amo sin conocerte” y que quería “todo” con ella, llegando a decir que sabía dónde entrenaba y trabajaba. Relató que durante la relación fue sometida a vigilancia constante, revisiones de su celular y limitaciones sobre cómo podía vestirse o publicar fotos en redes sociales. Incluso, aseguró que él se anotó en el gimnasio donde ella trabaja para coincidir en los horarios de entrenamiento.

Voy a relatar brevemente lo que fue el infierno que pasé con GONZALO DOHMEN VILA-Gonzalo me agre (1)
Voy a relatar brevemente lo que fue el infierno que pasé con GONZALO DOHMEN VILA-Gonzalo me agre (2)

El relato también incluye un viaje a Brasil, donde la joven afirmó que sufrió abuso sexual. Según sus palabras: “Comenzó cuando llegamos de la playa, ante mis incontables pedidos de que no lo hiciera. Me fui a bañar y se metió atrás mío, me sacó de la ducha y lo hizo poniéndome contra la bacha”. L.D. indicó que la relación terminó cuando ella descubrió nuevas mentiras del acusado, y señaló que cada intento de alejarse era acompañado de amenazas de suicidio por parte de Dohmen Vila.

Por su parte, el fisicoculturista negó las acusaciones en un extenso descargo público en redes sociales. Afirmó que las denuncias fueron “desestimadas por la Justicia en menos de 24 horas” y calificó la situación como “un acto de maldad pura”. También sostuvo que las pruebas en su contra eran falsas y agradeció el apoyo de su familia y allegados.

Dohmen Vila, oriundo de San Juan, cuenta con una trayectoria destacada en el fisicoculturismo, disciplina en la que logró primeros puestos en competencias nacionales. Además, mantiene presencia activa en redes sociales, donde publica rutinas de entrenamiento, exhibe su labor como entrenador y comparte videos de su actividad física. Durante su adolescencia practicó hockey sobre patines y posteriormente incursionó en freestyle antes de dedicarse por completo al culturismo.

