Imprudencia en Mendoza: se arrojaron al agua y anduvieron en kayak en plena tormenta

Las fuertes tormentas que azotaron a Mendoza durante la tarde del viernes dejaron imágenes tan impactantes como preocupantes. En medio del temporal, que incluyó intensas lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento, hubo personas que pusieron en riesgo su vida al arrojarse al agua acumulada y hasta circular en kayak por calles anegadas.

Oficial ¡Atención! Cierran el paso a Chile por Mendoza, en medio del alerta por fuerte temporal

Video En Mendoza, la crecida arrastró una topadora y un operario quedó atrapado en medio del agua

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la zona del Shopping de Guaymallén, cerca del Acceso Este, donde el puente quedó convertido en un verdadero río. Allí, un grupo de jóvenes fue filmado mientras se tiraba desde lo alto al agua sin tener en cuenta los peligros: posibles cables caídos, escombros o la fuerza de la corriente.

No fue el único caso. También se viralizaron videos de personas desplazándose en kayaks, gomones e incluso sobre inflables por calles totalmente inundadas, en escenas que algunos tomaron con humor, pero que reflejan un alto grado de imprudencia.

Más allá de estas postales que circularon en redes sociales, la tormenta dejó un saldo preocupante en la provincia vecina. Hubo numerosos hogares afectados, cortes de luz y agua, y daños materiales en viviendas y vehículos.