Acusado de encerrar a su novia y amenazarla, un sanjuanino fue detenido en La Plata y respondió: "Un acto de maldad pura"

Un episodio ocurrido en La Plata derivó en la detención de un joven oriundo de San Juan , acusado de haber mantenido cautiva a su pareja y de amenazarla durante una discusión. Tras recuperar la libertad, el imputado realizó un descargo público en el que negó los hechos y apuntó contra la denunciante.

El procedimiento policial se inició luego de que una mujer pidiera ayuda en la vía pública, tras lograr salir de un departamento ubicado en la zona céntrica de la capital bonaerense. Según fuentes policiales, la víctima relató que había sido retenida contra su voluntad y amenazada con un arma blanca durante una discusión con su pareja.

image

Ante la denuncia, efectivos del Comando Patrulla ingresaron al inmueble y aprehendieron al sospechoso, identificado como Gonzalo Valentín Dohmen Vila, de 24 años. En el lugar, además, se habría secuestrado un cuchillo que habría sido utilizado en el episodio.

La causa quedó inicialmente caratulada como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género” y fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.

Horas después de su liberación, el joven utilizó sus redes sociales para expresar su versión de los hechos. En un extenso mensaje, afirmó que las acusaciones fueron “desestimadas por la Justicia en menos de 24 horas” y calificó la situación como “un acto de maldad pura”. También sostuvo que las denuncias y pruebas en su contra eran falsas y agradeció el apoyo de su familia y allegados.