jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Acusado de encerrar a su novia y amenazarla, un sanjuanino fue detenido en La Plata y respondió: "Un acto de maldad pura"

Gonzalo Valentín Dohmen Vila cayó apuntado por un presunto caso de violencia de género. Luego de quedar en libertad, publicó un descargo en redes sociales en el que cuestionó la acusación y habló de “denuncias falsas”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un episodio ocurrido en La Plata derivó en la detención de un joven oriundo de San Juan, acusado de haber mantenido cautiva a su pareja y de amenazarla durante una discusión. Tras recuperar la libertad, el imputado realizó un descargo público en el que negó los hechos y apuntó contra la denunciante.

Lee además
el duro relato de un sanjuanino, pareja de la victima del femicidio que conmueve a comodoro rivadavia: seguimos de pie
Impactante

El duro relato de un sanjuanino, pareja de la víctima del femicidio que conmueve a Comodoro Rivadavia: "Seguimos de pie"
sanjuanino quedo libre tras 10 anos por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la victima seria su sobrina
Grave

Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

El procedimiento policial se inició luego de que una mujer pidiera ayuda en la vía pública, tras lograr salir de un departamento ubicado en la zona céntrica de la capital bonaerense. Según fuentes policiales, la víctima relató que había sido retenida contra su voluntad y amenazada con un arma blanca durante una discusión con su pareja.

image

Ante la denuncia, efectivos del Comando Patrulla ingresaron al inmueble y aprehendieron al sospechoso, identificado como Gonzalo Valentín Dohmen Vila, de 24 años. En el lugar, además, se habría secuestrado un cuchillo que habría sido utilizado en el episodio.

La causa quedó inicialmente caratulada como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género” y fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.

Horas después de su liberación, el joven utilizó sus redes sociales para expresar su versión de los hechos. En un extenso mensaje, afirmó que las acusaciones fueron “desestimadas por la Justicia en menos de 24 horas” y calificó la situación como “un acto de maldad pura”. También sostuvo que las denuncias y pruebas en su contra eran falsas y agradeció el apoyo de su familia y allegados.

image
Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el momento en el que Alan Cantero le mostró su tatuaje a Messi

Un sanjuanino ganó casi $5.000.000 tras jugar al Loto

"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

Con el sanjuanino Álvarez y Enzo Pérez, Argentinos perdió con un equipo del ascenso y quedó afuera de la Copa Argentina

¿Es Loan? Impacto por un nuevo video con presuntas imágenes del menor en un país centroamericano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el duro relato de un sanjuanino, pareja de la victima del femicidio que conmueve a comodoro rivadavia: seguimos de pie
Impactante

El duro relato de un sanjuanino, pareja de la víctima del femicidio que conmueve a Comodoro Rivadavia: "Seguimos de pie"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Te Puede Interesar

Te voy a meter un corchazo: amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado
Quedó libre

"Te voy a meter un corchazo": amenazó con un arma al novio de su ex y terminó condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general video
Toda la información

Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general

El terror de la Avenida Rawson: quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante
Tensión en Capital

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

El llamado a concurso por el 51% de las acciones de Naturgy en San Juan es una obligación del contrato de concesión firmado en 1996.
Todas las dudas y sus respuestas

Venta de acciones de la distribuidora eléctrica de San Juan: ¿qué planes tiene Naturgy?

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia
Denuncias récord

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia