jueves 29 de enero 2026

¿Es Loan? Impacto por un nuevo video con presuntas imágenes del menor en un país centroamericano

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron especulación por el parecido físico de uno de los chicos con el niño desaparecido en Corrientes en 2024, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, un video que se viralizó en redes sociales volvió a reactivar la atención pública sobre el caso. En las imágenes, registradas en un país de Centroamérica, aparece un grupo de chicos ofreciendo productos a turistas, y uno de ellos presenta rasgos físicos que algunos usuarios asociaron con el niño desaparecido en Corrientes en junio de 2024.

No es la primera vez que una situación de este tipo genera expectativa. Durante 2025 también circularon versiones que ubicaban al menor en distintos lugares, incluso en una clínica, hipótesis que finalmente fueron descartadas por la Justicia tras las investigaciones correspondientes.

El nuevo video comenzó a difundirse en las últimas horas a través de TikTok y otras plataformas, donde decenas de comentarios señalaron el supuesto parecido del menor filmado con Loan. Las imágenes habrían sido captadas en una playa de El Salvador, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial que avale esa versión ni que vincule al niño del video con el caso.

image
El ni&ntilde;o de las im&aacute;genes.&nbsp;

El niño de las imágenes.

La reaparición del tema se produce a pocos días de que el Gobierno nacional anunciara nuevas medidas en el marco de la búsqueda. Entre ellas, se dispuso un aumento en la recompensa para quienes aporten información relevante que permita dar con el paradero de Loan, y se difundió una imagen actualizada de cómo sería hoy su rostro, elaborada mediante técnicas forenses y herramientas de inteligencia artificial.

En la causa judicial hay diez personas imputadas. La fiscalía sostiene que el sanjuanino Carlos Pérez, exmarino, habría organizado la sustracción del menor con la colaboración de su esposa, María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, con el presunto objetivo de entregarlo a una red de trata. Ambos fueron procesados por un delito federal de captación de menores con fines de explotación.

Además, también están imputados Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”; Elizabeth Noemí Cutaia; Alan Juan José Cañete; Pablo Gabriel Núñez; Verónica Paola Machuca Yuni; Valeria Liliana López; Esteban Federico Rossi Colombo; Pablo Javier Noguera; Leonardo Daniel Rubio y Delfina Taborda. Enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento y, en algunos casos, usurpación de títulos y falso testimonio.

