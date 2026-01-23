El Gobierno aumentó las recompensas por las desapariciones de Loan y Lian

Este viernes, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad, confirmó el aumento de las recompensas para obtener información sobre el paradero de Loan Peña y Lian Flores, los dos niños que permanecen desaparecidos en las provincias de Corrientes y Córdoba, respectivamente.

Estadísticas El Gobierno aseguró que bajó la tasa de homicidios y robos en Argentina

La decisión responde a pedidos formulados por las querellas, con el objetivo de incentivar a personas que no hayan intervenido en los hechos y que cuenten con datos relevantes a colaborar con la investigación, indicó la Agencia Noticias Argentinas. En ese marco, también se incorporaron recientemente actualizaciones de los rostros de ambos menores realizadas con Inteligencia Artificial.

En los dos casos continúa vigente el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia destinado a la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Caso Loan Peña

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañó a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Días después, el 18 de junio, el Gobierno había ofrecido una recompensa inicial de 5 millones de pesos para quienes aportaran datos útiles sobre su paradero.

A pesar de que la causa cuenta con 17 personas procesadas, entre ellos el sanjuanino Carlos Pérez, hasta el momento no se logró determinar qué ocurrió con Loan ni dónde podría encontrarse.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Goya solicitó el 10 de diciembre de 2025 un incremento en la recompensa. Tras evaluar el pedido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó la resolución que elevó el monto a 20 millones de pesos.

Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, delgado, tiene ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y una cicatriz en el remolino de la cabeza.

image

Caso Lian Flores

En el caso de Lian Flores, desaparecido el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba, durante la siesta, el Gobierno Nacional había dispuesto inicialmente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes brindaran información fehaciente.

Con el paso del tiempo y ante la necesidad de reactivar la investigación, el Ministerio de Seguridad resolvió elevar el monto a 20 millones de pesos, considerando la desactualización del valor original y la importancia de obtener nuevos aportes que permitan avanzar en la causa.

Hasta el momento no hay personas detenidas por la desaparición del niño. No obstante, en el marco de la investigación se determinó que dos vecinos y hermanos, Raúl y José Ribera Zambrana, poseían en sus teléfonos celulares material de abuso sexual infantil, detectado mediante pericias a sus dispositivos electrónicos.

image

*Con información de NA