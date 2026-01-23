viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva medida

El Gobierno aumentó las recompensas por las desapariciones de Loan y Lian

Se trata de los menores desaparecidos desde mediados de junio de 2024 en Corrientes y desde fines de febrero de 2025 en Córdoba, respectivamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aumentan las recompensas para conseguir información sobre Loan y Lian, los dos niños argentinos desaparecidos.

Aumentan las recompensas para conseguir información sobre Loan y Lian, los dos niños argentinos desaparecidos.

Este viernes, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad, confirmó el aumento de las recompensas para obtener información sobre el paradero de Loan Peña y Lian Flores, los dos niños que permanecen desaparecidos en las provincias de Corrientes y Córdoba, respectivamente.

Lee además
Murió Sebastiana Barrera, madre del soldado Omar Carrasco.
Dolor

Tras una vida de lucha, murió la madre del soldado Omar Carrasco
Investigan un homicidio en Godoy Cruz, Mendoza.
Estadísticas

El Gobierno aseguró que bajó la tasa de homicidios y robos en Argentina

La decisión responde a pedidos formulados por las querellas, con el objetivo de incentivar a personas que no hayan intervenido en los hechos y que cuenten con datos relevantes a colaborar con la investigación, indicó la Agencia Noticias Argentinas. En ese marco, también se incorporaron recientemente actualizaciones de los rostros de ambos menores realizadas con Inteligencia Artificial.

En los dos casos continúa vigente el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia destinado a la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Caso Loan Peña

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañó a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Días después, el 18 de junio, el Gobierno había ofrecido una recompensa inicial de 5 millones de pesos para quienes aportaran datos útiles sobre su paradero.

A pesar de que la causa cuenta con 17 personas procesadas, entre ellos el sanjuanino Carlos Pérez, hasta el momento no se logró determinar qué ocurrió con Loan ni dónde podría encontrarse.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Goya solicitó el 10 de diciembre de 2025 un incremento en la recompensa. Tras evaluar el pedido, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó la resolución que elevó el monto a 20 millones de pesos.

Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, delgado, tiene ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y una cicatriz en el remolino de la cabeza.

image

Caso Lian Flores

En el caso de Lian Flores, desaparecido el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba, durante la siesta, el Gobierno Nacional había dispuesto inicialmente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes brindaran información fehaciente.

Con el paso del tiempo y ante la necesidad de reactivar la investigación, el Ministerio de Seguridad resolvió elevar el monto a 20 millones de pesos, considerando la desactualización del valor original y la importancia de obtener nuevos aportes que permitan avanzar en la causa.

Hasta el momento no hay personas detenidas por la desaparición del niño. No obstante, en el marco de la investigación se determinó que dos vecinos y hermanos, Raúl y José Ribera Zambrana, poseían en sus teléfonos celulares material de abuso sexual infantil, detectado mediante pericias a sus dispositivos electrónicos.

image

*Con información de NA

Temas
Seguí leyendo

Es idéntico: el "Milei" que cocina, toma mate y arrasa en TikTok por su increíble parecido

Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Subsidios a la luz y al gas: paso a paso, cómo pedirlos en la nueva página web del Gobierno

Un gobernador denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Reunión clave entre Caputo y la máxima autoridad del FMI, en medio del Foro en Davos

Alerta por gripe H3N2: qué síntomas tiene y a quiénes afecta la nueva variante

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia en medio de la temporada de cruceros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió Sebastiana Barrera, madre del soldado Omar Carrasco.
Dolor

Tras una vida de lucha, murió la madre del soldado Omar Carrasco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Un defensor con experiencia y que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia y que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Te Puede Interesar

Los supuestos apremios ilegales ocurrieron dentro de la Comisaría 17ma de Chimbas.
Presuntos apremios ilegales

Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

Imagen ilustrativa.
Atraco callejero

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson