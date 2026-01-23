Renunció el titular de Enargas y ya son cinco las salidas en 24 horas

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde 2024 y de esta forma son cinco las bajas registradas en el Gobierno de Javier Milei en las últimas 24 horas.

Esta nueva salida en la administración de La Libertad Avanza se suma a la de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, la de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la renuncia de dos directivos de Trenes Argentinos.

En su carta con la que anunció su dimisión, Casares expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

“Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, apuntó.

Y añadió: “Ahora bien, atento a sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de interventor del Enargas”.

Casares ocupaba la intervención del Enargas desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases.

Cinco renuncias en el Gobierno en 24 horas: los cambios en Trenes Argentinos

La Secretaría de Transporte confirmó la designación de nuevas autoridades en Trenes Argentinos tras las renuncias de Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura).

Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, que se encarga de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país.

