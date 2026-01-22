jueves 22 de enero 2026

Furor en las redes

Es idéntico: el "Milei" que cocina, toma mate y arrasa en TikTok por su increíble parecido

Un joven protagoniza un video viral por su asombroso parecido físico y gestual con el presidente Javier Milei. El video ya suma cientos de miles de reproducciones y desató una ola de memes y comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-22 at 18.44.42 (1)

Un video tan simple como irresistible desató una revolución en TikTok. Un joven fue filmado mientras cocinaba y tomaba mate, pero no fue su receta lo que llamó la atención: su sorprendente parecido con el presidente Javier Milei lo convirtió, en cuestión de horas, en un fenómeno viral.

El video fue compartido por el usuario @mariobarreto0 y no tardó en explotar en redes. El peinado, los gestos, la risa y hasta la forma de hablar del protagonista hicieron que miles de usuarios lo compararan de inmediato con el mandatario argentino, al punto de bautizarlo como “el doble de Milei”.

Embed - #miley @mileiii.gualeyo040 #fyppppppppppppppppppppppp #viraltiktok aguante Miley

En pocas horas, el video superó las 800 mil reproducciones y acumuló más de 50 mil “me gusta”. Los comentarios fueron un show aparte: desde “Milei de Temu” y “Es el doble de riesgo”, hasta “Que se haga un ADN urgente” o el ya clásico “El Javi paisano no existe… el Javi paisano”.

En otras escenas se lo ve tomando mate dentro de una camioneta y posando con una bebida en la mano. Para potenciar aún más la comparación, el creador del contenido sumó de fondo un audio original del presidente, lo que terminó de convencer —o confundir— a los usuarios.

Claro que no todos estuvieron de acuerdo. Algunos minimizaron el parecido y aseguraron que “es solo el mismo corte de pelo”, mientras otros ironizaron con humor político: “Tráiganme una urna que lo voto también”.

Entre risas, memes y debates, el joven ya fue apodado por muchos como “el Milei del pueblo”. Y mientras el video sigue sumando vistas, una cosa está clara: en TikTok, el parecido también gobierna.

