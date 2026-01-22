jueves 22 de enero 2026

Decisión tomada

Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Según informó, dejó su cargo en el organismo por razones personales. Ernesto Gaspari estará a cargo de la entidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por motivos personales. El organismo quedará a cargo del licenciado Ernesto Gaspari.

“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes. Asimismo, continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”, señalaron en el escrito difundido por el Ministerio de Justicia.

En el mismo comunicado, explicaron que Gaspari es un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”. Entre otras tareas, se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”, ampliaron en el escrito.

En una de sus últimas actividades al frente del organismo, Starc realizó una serie de reuniones en Washington con autoridades de Estados Unidos como parte de la investigación sobre el presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En sí, la intención del encuentro era intercambiar información relevante sobre las sociedades y operaciones financieras que se investigan.

Además, fue uno de los querellantes en el inicio del juicio de los cuadernos de las coimas que investigan las presuntas maniobras de corrupción de empresarios y ex funcionarios, que incluye a la expresidenta Cristina Kirchner.

“Quiero dejar en claro lo siguiente: el dinero va a volver a las arcas del Estado. No será ahora, ya, pero lo será cuando se condene y se decomisen todos los bienes que ya se encuentran cautelados”, afirmó: “No se trata de una cosa o la otra, se trata de las dos. Condena y decomiso, recuperando así los fondos provenientes de actos ilícitos, como así lo prevé nuestro Código Penal".

La Unidad de Información Financiera tuvo logros significativos en este sentido. En 2024, tras un planteo de los abogados de la UIF, la Cámara Federal ordenó el decomiso de cuatro lotes de playa en el paraíso fiscal caribeño de Turks & Caicos, comprados por la estructura encabezada por el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acusada de lavar más de 70 millones de dólares de los sobornos pagados por los empresarios con la compra y posterior venta de 14 departamentos en Miami y New York.

FUENTE: Infobae

