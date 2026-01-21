El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia en medio de la temporada de cruceros

El gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, tras detectar serias irregularidades financieras, desvíos de fondos y un riesgo operativo y de seguridad derivado del deterioro de la infraestructura. Todo en medio de la temporada de cruceros. La medida se mantendrá vigente hasta que el gobierno de Tierra del Fuego subsane las anomalías detectadas.

Según informaron fuentes oficiales, la decisión se tomó luego de reiteradas inspecciones sin respuestas concretas por parte de la administración provincial, denuncias de presunto vaciamiento realizadas por los trabajadores portuarios y la preocupación expresada por representantes de las empresas navieras que operan en la terminal austral.

La respuesta provincial fue inmediata. El gobernador Gustavo Melella aseguró en X que no hay razones para la medida tomada por la administración Milei. "El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, sostuvo.

No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud. — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

"El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante", se defendió el gobernador.

Más taxativo fue el titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia. "No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”, lanzó y aseguró que hay una gran contradicción en la resolución que ordena la intervención del puerto porque primero suspende la habilitación de la terminal portuaria, pero enseguida en otro artículo suspende la suspensión, habilitándolo, para "no afectar la operación portuaria".

"Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”, sostuvo.

Según la administración Milei, durante las inspecciones, la ANPYN constató múltiples fallas en la infraestructura portuaria. Entre ellas, el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa. A esto se sumaron observaciones críticas sobre la gestión administrativa y financiera del puerto, todas debidamente notificadas a las autoridades provinciales.

Uno de los puntos más llamativos del informe es la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras. Esa tarea había sido tercerizada por la administración provincial en una empresa que, según los registros oficiales, figura habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas, sin antecedentes vinculados a la administración portuaria.

Además, la auditoría reveló un uso irregular del presupuesto del puerto. La normativa vigente establece que esos fondos deben destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal. Sin embargo, se comprobó que el gobierno fueguino utilizó un 33% del presupuesto para subsidiar gastos generales de la provincia, mientras que apenas el 1,3% fue asignado a obras y servicios para mejorar la calidad operativa del puerto.

Mientras dure la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las condiciones de seguridad y optimizar las tareas operativas. En tanto, las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino, que —según aclararon— posee la capacidad técnica y el conocimiento necesario para garantizar el funcionamiento cotidiano del puerto.

Polémica por una ley para sanear la obra social con ganancias del Puerto

De acuerdo a la resolución de la intervención, una ley recientemente sancionada por la legislatura fueguina fue la que terminó de definir la decisión de la Administración de Puertos de tomar control por un año de la termina en Ushuaia. Se trata de la Ley N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”.

La norma estipula la creación de un fondo específico para pagar deudas de esa obra social con parte del superávit portuario. Según el Gobierno Nacional, su aplicación compromete "la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos de la citada provincia".

"Pondría en riesgo el normal funcionamiento de esa institución, su capacidad de inversión y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y compromisos asumidos, desfinanciando un ente que históricamente ha sido autosustentable y cumple con un rol estratégico en la economía provincial".

Fuentes provinciales consultadas por Clarín afirmaron que no se transfirió un peso del Puerto al gobierno de la provincia ni a la OSEF. Además, manifestaron que los plazos administrativos de los reclamos administrativos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aún no se había cumplido, y que estudian recurrir a la Justicia para revertir la medida.

Todo esa polémica se dan en medio de la temporada de cruceros, que arranco en septiembre y se extenderá hasta marzo o abril, dependiendo del clima. "No hay nada real de lo que plantean y las cuestiones de seguridad son mentira, el puerto de Ushuaia va a tener 600 recaladas en la temporada de verano, está a full", explicaron.

FUENTE: Clarín