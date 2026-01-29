jueves 29 de enero 2026

Dato

Fiesta Nacional de la Vendimia: cuánto cuestan las entradas para los sanjuaninos

Los tickets para el Acto Central y repetición de la celebración mendocina destinados al público nacional y extranjero se pueden comprar de modo online.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo comprar entradas para la Fiesta de la Vendimia 2026.

Cómo comprar entradas para la Fiesta de la Vendimia 2026.

Hasta el 2 de febrero está habilitada la venta de entradas para el Acto Central y la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 destinadas al público extranjero y nacional. Los tickets para el máximo evento mendocino se pueden conseguir de modo online desde San Juan.

Desde la organización indicaron que, la venta está disponibles a través de la plataforma Entrada Web y que se pueden adquirir hasta cuatro entradas por persona. En tanto, el jueves 12 de febrero comienza la venta para mendocinos.

El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario mayor de Mendoza con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo, noche en la que también se llevará a cabo la elección y coronación de la nueva soberana nacional.

En tanto, la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico y, como es habitual, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria, cuyos nombres aún no se han dado a conocer.

Valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales

Los precios del Acto Central serán: sector Malbec, $70.000; Cabernet Sauvignon, $50.000; Chardonnay, $45.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $63.000; Tempranillo 1 y 5, $50.000 y para el sector Bonarda $45.000.

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será: para el sector Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.

Canje de entradas

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.

Venta de entradas para público mendocino

El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive. En este grupo se ubica la mayor cantidad de entradas a la venta.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

