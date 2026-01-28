Discutió con el padre, lo mató y lo tiró al río

Un joven es buscado en la provincia de Entre Ríos, acusado de haber asesinado de un disparo a su padre durante la noche del martes. Todo ocurrió en una zona de islas del departamento de Diamante, donde el agresor habría arrojado el cadáver a las aguas del río Paraná para intentar ocultar el crimen.

La víctima fue identificada como Luis Berón , de 53 años. Su hijo se llama igual y tiene 22 años.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, padre e hijo se encontraban en el lugar cuando comenzó una violenta discusión por motivos que todavía se intentan establecer.

Según los investigadores, en medio del cruce, el hijo tomó un arma de fuego y le disparó a quemarropa a su padre. Tras el ataque, el agresor habría arrastrado el cuerpo hasta la orilla para lanzarlo al cauce del Paraná.

El presunto parricida huyó de la escena. Al tomar conocimiento del hecho, la Policía de Entre Ríos desplegó un operativo cerrojo que incluye a especialistas de Investigaciones, Delitos Rurales y Policía Científica.

Operativo

Los rastrillajes son incesantes en el laberinto de islas y riachos, una zona de difícil acceso donde se sospecha que el sospechoso podría estar escondido.

En el lugar también trabaja personal de Prefectura Naval Argentina, que encabeza la búsqueda subacuática y los patrullajes fluviales para intentar localizar los restos de la víctima. Hasta el momento, el cuerpo no pudo ser hallado debido a la complejidad de las corrientes en ese sector del río.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Calgaro, quien se hizo presente en la zona de islas para supervisar las pericias y ordenar el secuestro de elementos que puedan ser de interés para la causa. La funcionaria judicial ya libró la orden de captura nacional para el joven.

"Hay testigos que han dado cuenta a las autoridades de lo que había ocurrido. Estamos trabajando en un lugar distante de la ciudad de Diamante", dijo a los medios locales Marcelo Celis, jefe de la Departamental Diamante de Policía.

"Por el momento se está trabajando intensamente con un despliegue importante en una zona muy espesa de vegetación de monte bajo, con importantes pajonales y bañados, para tratar de dar con esta persona prófuga", agregó.

Las autoridades policiales solicitaron a la población que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero del joven se comunique de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

El caso fue caratulado preventivamente como homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.