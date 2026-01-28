miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen

Discutió con el padre, lo mató y lo tiró al río

Tras el brutal crimen, el parricida logró escapar y es intensamente buscado por la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven es buscado en la provincia de Entre Ríos, acusado de haber asesinado de un disparo a su padre durante la noche del martes. Todo ocurrió en una zona de islas del departamento de Diamante, donde el agresor habría arrojado el cadáver a las aguas del río Paraná para intentar ocultar el crimen.

Lee además
el unico crimen del ano, robos y ahora un apunalado: los antecedentes del barrio de pocito que no tiene paz
B° Las Pampas

El único crimen del año, robos y ahora un apuñalado: los antecedentes del barrio de Pocito que no tiene paz
yuyito gonzalez hablo tras el reencuentro de milei y fatima: jamas pagaria...
Polémica

Yuyito González habló tras el reencuentro de Milei y Fátima: "Jamás pagaría...

La víctima fue identificada como Luis Berón, de 53 años. Su hijo se llama igual y tiene 22 años.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, padre e hijo se encontraban en el lugar cuando comenzó una violenta discusión por motivos que todavía se intentan establecer.

Según los investigadores, en medio del cruce, el hijo tomó un arma de fuego y le disparó a quemarropa a su padre. Tras el ataque, el agresor habría arrastrado el cuerpo hasta la orilla para lanzarlo al cauce del Paraná.

El presunto parricida huyó de la escena. Al tomar conocimiento del hecho, la Policía de Entre Ríos desplegó un operativo cerrojo que incluye a especialistas de Investigaciones, Delitos Rurales y Policía Científica.

Operativo

Los rastrillajes son incesantes en el laberinto de islas y riachos, una zona de difícil acceso donde se sospecha que el sospechoso podría estar escondido.

En el lugar también trabaja personal de Prefectura Naval Argentina, que encabeza la búsqueda subacuática y los patrullajes fluviales para intentar localizar los restos de la víctima. Hasta el momento, el cuerpo no pudo ser hallado debido a la complejidad de las corrientes en ese sector del río.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Calgaro, quien se hizo presente en la zona de islas para supervisar las pericias y ordenar el secuestro de elementos que puedan ser de interés para la causa. La funcionaria judicial ya libró la orden de captura nacional para el joven.

"Hay testigos que han dado cuenta a las autoridades de lo que había ocurrido. Estamos trabajando en un lugar distante de la ciudad de Diamante", dijo a los medios locales Marcelo Celis, jefe de la Departamental Diamante de Policía.

"Por el momento se está trabajando intensamente con un despliegue importante en una zona muy espesa de vegetación de monte bajo, con importantes pajonales y bañados, para tratar de dar con esta persona prófuga", agregó.

Las autoridades policiales solicitaron a la población que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero del joven se comunique de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

El caso fue caratulado preventivamente como homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Temas
Seguí leyendo

Incendio en Mendoza: un hombre con EPOC falleció y un cigarrillo habría originado una tragedia

¿Aguas tropicales en la Costa Atlántica?: afirman que cambiaron el color y la temperatura del mar

Milei cantó con Fátima Florez y después se presentó en la Derecha Fest: "Se les viene la noche a los zurdos"

Milei llegó al teatro y fue recibido por Fátima Florez en plena calle de Mar del Plata

Caso Bastian: inhabilitaron a los dos conductores tras confirmar alcoholemia positiva

Cuál es la carrera que pocos eligen y será clave en la próxima década

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

No llevaban casco: abuelo, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
yuyito gonzalez hablo tras el reencuentro de milei y fatima: jamas pagaria...
Polémica

Yuyito González habló tras el reencuentro de Milei y Fátima: "Jamás pagaría...

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Te Puede Interesar

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura
Primera División

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)