Incendio en Mendoza: un hombre con EPOC falleció y un cigarrillo habría originado una tragedia

Conmoción en Mendoza por la muerte de un hombre de 76 años en un incendio ocurrido durante la mañana de este miércoles. El trágico hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de Colonia de Rosas, departamento Tunuyán .

Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre el siniestro en un domicilio situado en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 92. En el lugar intervinieron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), personal de Bomberos de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios.

La víctima, identificada como C.I.R., utilizaba oxígeno por una afección respiratoria crónica y padecía EPOC. Según indicaron fuentes del caso, no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo en el domicilio, y se investiga la posibilidad de que un cigarrillo haya sido el origen del incendio.

El hombre falleció en el interior de la vivienda. Hasta las primeras horas de la mañana, Bomberos y personal de Policía Científica continuaron trabajando en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión las causas del incendio.

En la causa interviene la ayudante fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor.