martes 20 de enero 2026

Alerta renovada

Chubut vuelve a caer en la trampa de las llamas: se reavivaron algunos focos de incendio

El fuego que comenzó el pasado 5 de enero se reactivó en el paraje Puerto Patriada debido a las altas temperaturas. La superficie afectada por el siniestro, hasta el momento, alcanza las 14.770 hectáreas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bomberos vuelven a trabajar a destajo para controlar las llamas en Chubut.

Los incendios forestales que afectan desde el pasado 5 de enero a la provincia de Chubut se reactivaron este lunes en el paraje Puerto Patriada debido a las altas temperaturas, por lo que hubo que reforzar el operativo de los brigadistas para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas.

Tras algunos días de relativa calma en los que lluvias moderadas favorecieron el trabajo de los socorristas, brigadistas que realizaban tareas de vigilancia tuvieron que abocarse a enfrentar las llamas en Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera.

El portal Ahora Comarca consignó un reporte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut según el cual, desde el mediodía de este lunes, una importante columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la Comarca Andina, lo que generó preocupación en comunidades cercanas.

Casi 250 brigadistas, con el apoyo de medios aéreos, se enfocaron en tareas de combate y contención, con el fin de frenar el avance del fuego y evitar que se propagara a zonas pobladas o sectores forestales más sensibles.

La superficie afectada por los incendios forestales de Chubut hasta el momento alcanza las 14.770 hectáreas, con vegetación compuesta por bosque implantado y nativo, además de matorral.

FUENTE: Crónica

