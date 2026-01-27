martes 27 de enero 2026

Desarrollo

Cuál es la carrera que pocos eligen, y será clave en la próxima década

Pocos son los que se deciden por esta especialización, que tendrá alta demanda global en el corto plazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un contexto mundial donde la sustentabilidad se ha vuelto una prioridad, una profesión que actualmente cuenta con pocos estudiantes está emergiendo como una de las piezas fundamentales para el futuro del planeta: la ingeniería en energías renovables. Aunque hoy no goza de una popularidad masiva, los expertos aseguran que se transformará en una de las disciplinas más demandadas en los próximos 10 años.

Un motor de empleo impulsado por la transición energética

La relevancia de esta carrera crecerá exponencialmente a medida que tanto gobiernos como empresas privadas aceleren su transición hacia fuentes de energía limpias, tales como la solar, la eólica y el hidrógeno verde. Según informes de organismos internacionales de prestigio, como la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Banco Mundial, este cambio de paradigma energético generará millones de nuevos puestos de trabajo técnicos y especializados en todo el mundo.

Existen diversos factores que explican por qué esta disciplina será determinante en el corto plazo:

  • La urgencia global por reducir el uso de combustibles fósiles.
  • Un incremento sostenido en las inversiones destinadas a energías limpias.
  • La implementación de políticas ambientales más estrictas a nivel internacional.
  • La necesidad de una reconversión industrial hacia modelos de producción sustentables.

Adelantarse al futuro

Si bien el proceso de cambio apenas comienza, la ingeniería en energías renovables se perfila como uno de los pilares del empleo del futuro. Los especialistas coinciden en que apostar por esta formación académica en la actualidad representa una ventaja estratégica, permitiendo a los profesionales estar varios pasos adelante cuando la transición energética se instale de manera definitiva en la sociedad global.

