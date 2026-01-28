miércoles 28 de enero 2026

Polémica

Yuyito González habló tras el reencuentro de Milei y Fátima: "Jamás pagaría...

La expareja del presidente Javier Milei, Yuyito González, fue mordaz al comentar el reencuentro del mandatario con Fátima Florez.

Por Guido Berrini
image

En medio del revuelo que generó la presencia de Javier Milei en la obra de Fátima Florez en Mar del Plata, quien dio su firme punto de vista fue Yuyito González, ex pareja del presidente.

La conductora fue consultada ante las cámaras del ciclo Intrusos por su futuro laboral y se sorprendió al volver a mantener contacto con la prensa. "Los extrañaba, no me daba cuenta, pero ahora que los veo sí", dijo entre risas.

Sobre su 2026 en televisión, la conductora adelantó: "Todavía no nos sentamos a hablar con el canal por las vacaciones de unos y otros, pero calculo que sí. Y tengo otras propuestas más y las estaré hablando ahora".

Consultada sobre su presente sentimental, Yuyito González se sinceró: "Estoy en plan de dejarme conquistar". Y en ese sentido se le preguntó si mantiene comunicación con su ex Javier Milei y ella explicó: "Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va".

"Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero", añadió con seguridad sobre el final de su relación con el presidente.

Y luego finalizó con un palito contra Fátima Florez: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".

"Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla", cerró contundente.

