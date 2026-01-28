Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Dos ladrones entraron a una empresa que alquila contenedores en Chimbas y asaltaron al único empleado que se encontraba en el predio. Los delincuentes amenazaron y dejaron atado de pies y manos al obrero y después huyeron con una moto y costosas herramientas.

Ataque nocturno Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito

El caso se conoció este miércoles, pero ocurrió el martes por la noche en la firma Los Primos Contenedores, situada en calle Rodríguez, cerca de Necochea, señalaron fuentes policiales. Los efectivos de la Comisaría 17ma de Chimbas tomaron la denuncia al damnificado, un obrero de apellido Morales, quien no sufrió heridas durante el atraco.

Según fuentes policiales, los asaltantes ingresaron al predio tras cortar el suministro eléctrico y el sistema de cámaras de seguridad. Luego amenazaron al trabajador con un cuchillo y lo ataron con un cable, para finalmente apoderarse de una motocicleta Suzuki 110 cc y de varias herramientas pertenecientes a la empresa.

Entre los elementos sustraídos figuran una soldadora, una caja de herramientas con llaves combinadas, una amoladora, un casco y un teléfono celular. La víctima fue dejada atada dentro de un galpón, sin haber sido agredida físicamente. El caso es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la carátula de robo agravado.