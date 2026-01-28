miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

La firma alquila contenedores. Los asaltantes atacaron al único empleado que estaba en el predio situado en calle Rodríguez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.

El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.

Dos ladrones entraron a una empresa que alquila contenedores en Chimbas y asaltaron al único empleado que se encontraba en el predio. Los delincuentes amenazaron y dejaron atado de pies y manos al obrero y después huyeron con una moto y costosas herramientas.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito
Diego Alejandro Ochoa, conocido como “el Pollo”, fue condenado a un año de prisión efectiva, pena que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.
Judiciales

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes

El caso se conoció este miércoles, pero ocurrió el martes por la noche en la firma Los Primos Contenedores, situada en calle Rodríguez, cerca de Necochea, señalaron fuentes policiales. Los efectivos de la Comisaría 17ma de Chimbas tomaron la denuncia al damnificado, un obrero de apellido Morales, quien no sufrió heridas durante el atraco.

Según fuentes policiales, los asaltantes ingresaron al predio tras cortar el suministro eléctrico y el sistema de cámaras de seguridad. Luego amenazaron al trabajador con un cuchillo y lo ataron con un cable, para finalmente apoderarse de una motocicleta Suzuki 110 cc y de varias herramientas pertenecientes a la empresa.

Entre los elementos sustraídos figuran una soldadora, una caja de herramientas con llaves combinadas, una amoladora, un casco y un teléfono celular. La víctima fue dejada atada dentro de un galpón, sin haber sido agredida físicamente. El caso es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la carátula de robo agravado.

Temas
Seguí leyendo

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Pocito: policías salvaron a una bebé de un año que no respiraba

Así quedó la joven a la que le arrancaron el cabello en una pelea callejera en Capital

Detuvieron a dos hombres por un violento robo armado en Capital

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Caos en el centro sanjuanino por una mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en santa lucia y los condenaron: no podran acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Te Puede Interesar

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

El atraco se produjo en una empresa situada en calle Rodríguez, en Chimbas.
Golpe delictivo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura
Primera División

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)