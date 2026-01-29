jueves 29 de enero 2026

En Buenos Aires

Violencia de género: se atrasó en pagar la factura de la luz y su ex marido la hirió con tijeretazos

La víctima es una persona de 40 años. Las autoridades policiales lograron apresar al violento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de la zona en la que ocurrió el hecho de violencia de género.

Imagen de la zona en la que ocurrió el hecho de violencia de género.

Una mujer de 40 años sufrió heridas luego de que su ex marido la agrediera a golpes y a tijeretazos porque ella se había atrasado en el pago de la factura de la luz, en un intento de femicidio registrado el miércoles en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al individuo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en una finca situada en la parte trasera de un terreno en Fray Luis Beltrán al 1300, casi en el cruce con Urquiza, en Villa Hall, y se descubrió cuando integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911 que hacía referencia a que delincuentes habían entrado con fines de robo a la vivienda, donde habían lesionado a su moradora.

Según agregaron los informantes, los efectivos policiales dialogaron con la víctima, quien sostuvo que su ex marido la había golpeado y atacado con una tijera como saldo de una discusión que se originó ante un atraso en abonar la fractura del suministro eléctrico.

Trascendió que a la damnificada se la debió conducir de urgencia al Hospital Interzonal Petrona Villegas de Cordero y los médicos del centro asistencial certificaron que la paciente había padecido heridas de arma blanca tanto en la espalda como en el estómago.

Apresado

En tanto, al denunciarse la situación en la Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito, los servidores públicos apresaron al sujeto, de 46 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio", la doctora Lidia Osores Soler, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

