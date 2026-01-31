sábado 31 de enero 2026

Imágenes sensibles

Impactante video: una policía atropelló a un ladrón que quiso robar en plena autopista

En un primer momento dijeron que el delincuente había fallecido, pero informaron que fue enviado a un hospital local con heridas graves y custodia policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-31 195020

Una impactante escena tuvo lugar en el Acceso Sudeste, en Quilmes, donde un ladrón se metió en plena autopista para asaltar a un motociclista y terminó siendo atropellado por una mujer policía que circulaba por la zona con su auto particular. El delincuente quedó internado con heridas graves, informaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal. Según se ve en el video que encabeza esta nota, el delincuente aparece repentinamente en la cinta asfáltica desde el costado derecho y ataca a un hombre que circulaba en moto entre varios autos.

Cuando el ladrón, de 26 años, se acerca a él para robarle, el motociclista se inclina hacia instintivamente hacia la izquierda para esquivarlo. Y fue en ese momento que aparece un Ford Ka negro que no llega a detener la marcha y lo embiste de frente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewsDigitalesAr/status/2017594710852796422&partner=&hide_thread=false

En la filmación de pocos segundos se advierte la fuerza del impacto: el sospechoso -que estaba con un cómplice- salió volando y cayó contra el asfalto. Como consecuencia sufrió heridas gravísimas por las que tuvo que ser asistido con urgencia. Su compañero, por su parte, resultó ileso.

El hecho fue denunciado por la propia conductora del auto que lo atropelló. Minutos después llegó al lugar personal policial, que recabó testimonios de testigos presenciales, así como registros fílmicos obtenidos del sistema de monitoreo municipal, que permitieron reconstruir la dinámica del suceso y determinar la presunta participación del sospechoso en un hecho delictivo.

También acudió una ambulancia que trasladó al herido al hospital Iriarte de Quilmes bajo custodia policial, donde continúa alojado con heridas graves y a disposición de la justicia.

Tras la recopilación de pruebas, la fuerza policial dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la inmediata detención del ladrón atropellado.

En tanto, la policía que manejaba el Ford Ka prestó declaración testimonial y no se adoptó ninguna medida restrictiva en su contra, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. No obstante, el vehículo fue secuestrado como parte de la investigación en curso.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal) y la fiscalía correspondiente.

Fuente: Infobae

