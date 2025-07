La desregulación del INV reaviva un viejo debate en San Juan que involucra a la COVIAR

Con la poda al Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), en el sector ha resurgido una vieja polémica sobre un cobro compulsivo a las bodegas. Dudan si se podrá sostener el aporte obligatorio que hacen las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), ahora que el INV ya no tendrá poder sobre el control de los trámites internos del sector.

Sigue la polémica Desde "el cobro no puede ser obligatorio" hasta "bajar el costo": los argumentos del legislador que quiere eliminar la COVIAR

Es que, durante dos décadas, el INV no solo fue el organismo técnico y regulador del vino argentino, sino también una herramienta clave para sostener el esquema de financiamiento de la COVIAR, que fue creada por ley en 2004 con el fin de representar y coordinar el desarrollo estratégico de la industria.

Por ley, todos los establecimientos vitivinícolas del país deben aportar obligatoriamente un porcentaje de su facturación a la entidad. Y el encargado de verificar los movimientos de las bodegas para que ese pago se cumpla ha sido, hasta ahora, el propio INV.

Un rol clave

El mecanismo funcionaba así: si una bodega no cumplía con el aporte a la COVIAR, el INV tenía la facultad de bloquearle trámites clave para su operatividad diaria. Desde análisis de libre circulación -necesarios para el fraccionamiento- hasta autorizaciones para trasladar vinos entre bodegas, todo podía quedar paralizado. En los hechos, eso dejaba a las empresas virtualmente inactivas, lo que generó históricamente cuestionamientos desde el sector privado.

Sin embargo, en algunos sectores locales suponen que ese engranaje institucional podría empezar a desarmarse. La reciente desregulación del INV, que lo transforma en una dependencia de menor jerarquía bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, pone en duda que pueda seguir ejerciendo ese rol fiscalizador.

En paralelo, la redefinición de sus funciones, que ahora se enfocarán principalmente en el control en góndola y no dentro del proceso productivo, deja en el aire varios aspectos, uno de ellos, la continuidad de ese control cruzado que permitía a COVIAR recaudar en la industria.

Repercusiones

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, desde la COVIAR evitaron hacer declaraciones, ante la falta de definiciones nacionales que hay hasta el momento. No obstante, fuentes del sector descartaron que el achique en el INV vaya a afectar el cobro de la entidad a las bodegas. "No se ha modificado nada en la COVIAR", destacan las fuentes. En cambio, aseguran que son conjeturas de sectores que quieren meter junto con la desregulacion del INV a la COVIAR, algo imposible porque la Corporación es privada.

En San Juan, el nuevo escenario ha reavivado el viejo malestar entre muchos productores y bodegueros, quienes desde hace años cuestionan tanto la obligatoriedad del aporte como la falta de resultados tangibles por parte de la COVIAR.

“Conceptualmente, la COVIAR me parece perfecta, pero en los resultados no he visto ese desempeño. Y pagamos todos. Lo termina pagando la uva, es muchísima plata y sin ver una respuesta concreta”, señaló el bodeguero Andrés Berzecovich, quien además propuso que la pertenencia a la corporación debería ser voluntaria: “El que quiera permanecer en COVIAR debería ir y pagar por sí mismo, si le interesa participar, como es en cualquier cámara”.

Berzecovich también celebró la transformación del INV: “Está bien que se enfoque en controlar sobre el final de la línea, en góndola, y que penalice si hay discrepancias. Así funciona en el mundo. No necesitamos 200 inspecciones para declarar lo que producimos si todo está en blanco”. A su entender, reducir la burocracia estatal y liberar a las bodegas de exigencias administrativas innecesarias permitiría abaratar costos y mejorar la competitividad del vino argentino.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Bodegueros, Mauricio Colomé; expresó su preocupación por la indefinición actual: “No están claras las nuevas funciones del INV, pero seguramente el control será diferente, más orientado a la calidad del producto final que a los procesos internos. Lo que sí te puedo decir es que las bodegas no están de acuerdo con que, si no se paga a COVIAR o al INV, se paralicen los trámites operativos. Eso deja a las empresas inoperables”.

Este punto es central: la imposibilidad de realizar gestiones en el INV ha sido la herramienta de presión para garantizar el aporte obligatorio. Si el instituto pierde capacidad operativa sobre las bodegas, muchos se preguntan cómo sostendrá COVIAR ese sistema de recaudación forzada. Pero las fuentes cercanas a COVIAR aseguran que esas son conjeturas que se van a aclarar cuando esté la reglamentación de los cambios al INV.

Qué se sabe del INV

Mientras tanto esta mañana circuló un documento en la Cámara de Bodegueros, que explica los alcances del nuevo INV. Aunque no despeja las dudas sobre la tarea que hacía para la COVIAR, tampoco hay una sola línea que indique que dejará de hacerlo.

La mayoría de los referentes esperan una reunión aclaratoria que se hará el próximo viernes en Buenos Aires con autoridades nacionales de la Secretaría de Agricultura, y a la que concurrirán referentes del INV y de COVIAR. En la Corporación apuestan a que no habrá una desregulación total del INV, porque de lo contrario, no se podrá garantizar la genuinidad del vino. Incluso dicen que este punto es mucho más importante que el cobro obligatorio del que se quejan muchas bodegas.