miércoles 4 de febrero 2026

Nuevo sistema

Caputo confirmó cambios en la medición de la inflación y se hará una nueva encuesta de hogares

En medio de la polémica en el INDEC, el ministro de Economía confirmó que el Gobierno postergó la nueva metodología del IPC y avanzará en un índice basado en datos actualizados sobre los hábitos de consumo de las familias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion.jpg

En medio del debate que se generó en torno al INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno avanzará en la creación de un nuevo esquema para medir la inflación, basado en información más actualizada sobre los hábitos de consumo de los hogares.

Según explicó, se realizará una nueva encuesta de hogares que permita construir un índice acorde a los cambios recientes en la economía y en la forma en que las familias distribuyen sus gastos. De esta manera, se dejará de lado, al menos por ahora, la metodología que se había diseñado durante la gestión de Marco Lavagna, la cual estaba sustentada en datos correspondientes a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18.

image

Actualmente, el Índice de Precios al Consumidor se elabora a partir de una canasta definida con información de la encuesta 2004/05, que releva precios en todo el país. El esquema que se había proyectado para reemplazarlo tomaba como base patrones de consumo de 2018, algo que Caputo consideró insuficiente. A su criterio, los cambios ocurridos desde entonces —entre ellos la pandemia— modificaron de manera significativa la estructura del gasto de las familias.

En ese marco, el ministro sostuvo que lo más adecuado es completar el proceso de desinflación utilizando el método vigente y, en paralelo, desarrollar una nueva encuesta que refleje con mayor precisión la realidad actual. “Si se va a actualizar, tiene que hacerse bien y con datos verdaderamente representativos”, señaló.

Caputo también remarcó que tanto él como el presidente Javier Milei coincidieron en no avanzar con un cambio inmediato del índice. En declaraciones televisivas, afirmó que es importante mantener criterios comparables para evitar distorsiones en la lectura de los datos.

La implementación de la nueva metodología para el IPC estaba prevista para febrero, pero fue postergada tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. El propio ministro confirmó que el índice actual se mantendrá hasta que el proceso de baja de la inflación esté consolidado, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas o especulaciones.

De haberse aplicado el nuevo esquema, la canasta de precios iba a dar mayor peso a los servicios, como vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones, mientras que otros rubros, entre ellos alimentos, bebidas, indumentaria y calzado, iban a perder participación relativa dentro del cálculo general.

