Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

Con la mira puesta en la digitalización, el Gobierno de San Juan busca garantizar la gratuidad del transporte para alumnos y docentes en la Red Tulum . Mirá las fechas clave y el paso a paso para la inscripción.

Por segundo año consecutivo, la provincia de San Juan establece el boleto escolar y docente gratuito como una política de Estado impulsada por el gobernador Marcelo Orrego. El objetivo central de esta medida es garantizar que ningún estudiante se vea imposibilitado de asistir a clases por razones económicas. El sistema se habilitará de manera general el 18 de febrero, coincidiendo con el regreso de los docentes a las aulas tanto para ellos como para los alumnos.

El sistema de transición de credenciales a SUBE

El funcionamiento del sistema tendrá una característica técnica particular este año, ya que está en un periodo de transición de aproximadamente 40 días. Inicialmente, el control se realizará mediante las credenciales físicas tradicionales, pero en paralelo se habilitará una migración hacia un sistema digital donde el beneficio quedará impactado directamente en la tarjeta SUBE. Es fundamental que los usuarios sepan que quienes ya poseen la credencial del año pasado pueden utilizarla para viajar durante este proceso transitivo. Para los nuevos ingresantes, se busca que puedan acceder directamente al sistema digital sin necesidad de tramitar la credencial física en las empresas.

Registro individual y uso de la tarjeta SUBE

Uno de los puntos más importantes resaltados por el secretario Molina es la necesidad de que cada estudiante cuente con su propia tarjeta SUBE registrada de manera individual. El sistema de validación de SUBE permite una mayor eficiencia y trazabilidad en el uso de los fondos públicos, facilitando la planificación del transporte según los traslados reales de las personas. Se recomienda a las familias que, incluso en el caso de hermanos que viajan juntos, cada uno posea su tarjeta a su nombre para poder aplicar el beneficio de forma correcta cuando el sistema digital esté completamente operativo.

Proceso de inscripción digital paso a paso

La inscripción para la validación digital se podrá realizar de forma remota, las 24 horas del día, a través de una página web y un bot de WhatsApp que se anunciarán en breve . El proceso consta de tres etapas simplificadas: primero, el usuario ingresa su DNI y número de trámite para verificar si tiene la SUBE registrada. Si no es así, el sistema ofrecerá un enlace directo para completar ese registro. Una vez validada la tarjeta, la Secretaría realizará una consulta informática automática con las bases de datos de Educación para confirmar que el solicitante es un alumno regular o docente en ejercicio. Tras esta comprobación, el beneficio se habilitará en la tarjeta declarada y podrá ser utilizado directamente en las unidades de colectivo.

Alcance

Se estima que el sistema brinda cobertura diaria a aproximadamente 30.000 estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, además de unos 3.000 docentes. Esta política busca abarcar todo el espectro educativo provincial, permitiendo que el flujo de pasajeros sea monitoreado para asegurar que el servicio sea suficiente y adecuado a la demanda de los establecimientos escolares.

image

Molina, los universitarios y el "trasfondo "político"

Respecto a la polémica surgida con la Federación Universitaria de San Juan respecto de la situación de estudiantes de cursillos, Molina -en diálogo con Radio Sarmiento- calificó el reclamo como una "maniobra política" vinculada a sectores de la oposición, más precisamente del "kirchnerismo". El funcionario afirmó que existe una distinción técnica entre los alumnos regulares y los aspirantes que realizan el cursillo de ingreso, quienes todavía no figuran en los padrones definitivos que proporciona la Universidad Nacional de San Juan.

El funcionario orreguista denunció que los representantes de la Federación están utilizando la necesidad de los jóvenes con "mala intención" para dañar la imagen del gobierno, difundiendo cifras que considera irreales, las cuales han variado entre los 10.000 y 15.000 estudiantes supuestamente afectados.

Según el secretario, el beneficio estará disponible para todo aquel que ya sea alumno de la universidad a partir del 18 de febrero, incluyendo a quienes deben rendir exámenes finales. Asimismo, criticó que estos sectores no cuestionaran el sistema cuando el boleto era pago en gestiones anteriores y aseguró que la instrucción oficial es atender a todos los sectores, pero sin permitir que se juegue con la desinformación de los estudiantes.