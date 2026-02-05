jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, detalló el cronograma de inicio, el proceso de transición hacia la tarjeta SUBE y los requisitos para estudiantes de todos los niveles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero.&nbsp;

El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 

Con la mira puesta en la digitalización, el Gobierno de San Juan busca garantizar la gratuidad del transporte para alumnos y docentes en la Red Tulum. Mirá las fechas clave y el paso a paso para la inscripción.

Lee además
ya se sabe cuando volvera a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en san juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
agente de la federal se esposo a las rejas de la casa rosada en reclamo de mejora salarial
Polémica

Agente de la Federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada en reclamo de mejora salarial

Implementación y fecha clave

Por segundo año consecutivo, la provincia de San Juan establece el boleto escolar y docente gratuito como una política de Estado impulsada por el gobernador Marcelo Orrego. El objetivo central de esta medida es garantizar que ningún estudiante se vea imposibilitado de asistir a clases por razones económicas. El sistema se habilitará de manera general el 18 de febrero, coincidiendo con el regreso de los docentes a las aulas tanto para ellos como para los alumnos.

El sistema de transición de credenciales a SUBE

El funcionamiento del sistema tendrá una característica técnica particular este año, ya que está en un periodo de transición de aproximadamente 40 días. Inicialmente, el control se realizará mediante las credenciales físicas tradicionales, pero en paralelo se habilitará una migración hacia un sistema digital donde el beneficio quedará impactado directamente en la tarjeta SUBE. Es fundamental que los usuarios sepan que quienes ya poseen la credencial del año pasado pueden utilizarla para viajar durante este proceso transitivo. Para los nuevos ingresantes, se busca que puedan acceder directamente al sistema digital sin necesidad de tramitar la credencial física en las empresas.

Registro individual y uso de la tarjeta SUBE

Uno de los puntos más importantes resaltados por el secretario Molina es la necesidad de que cada estudiante cuente con su propia tarjeta SUBE registrada de manera individual. El sistema de validación de SUBE permite una mayor eficiencia y trazabilidad en el uso de los fondos públicos, facilitando la planificación del transporte según los traslados reales de las personas. Se recomienda a las familias que, incluso en el caso de hermanos que viajan juntos, cada uno posea su tarjeta a su nombre para poder aplicar el beneficio de forma correcta cuando el sistema digital esté completamente operativo.

Proceso de inscripción digital paso a paso

La inscripción para la validación digital se podrá realizar de forma remota, las 24 horas del día, a través de una página web y un bot de WhatsApp que se anunciarán en breve . El proceso consta de tres etapas simplificadas: primero, el usuario ingresa su DNI y número de trámite para verificar si tiene la SUBE registrada. Si no es así, el sistema ofrecerá un enlace directo para completar ese registro. Una vez validada la tarjeta, la Secretaría realizará una consulta informática automática con las bases de datos de Educación para confirmar que el solicitante es un alumno regular o docente en ejercicio. Tras esta comprobación, el beneficio se habilitará en la tarjeta declarada y podrá ser utilizado directamente en las unidades de colectivo.

Alcance

Se estima que el sistema brinda cobertura diaria a aproximadamente 30.000 estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, además de unos 3.000 docentes. Esta política busca abarcar todo el espectro educativo provincial, permitiendo que el flujo de pasajeros sea monitoreado para asegurar que el servicio sea suficiente y adecuado a la demanda de los establecimientos escolares.

image

Molina, los universitarios y el "trasfondo "político"

Respecto a la polémica surgida con la Federación Universitaria de San Juan respecto de la situación de estudiantes de cursillos, Molina -en diálogo con Radio Sarmiento- calificó el reclamo como una "maniobra política" vinculada a sectores de la oposición, más precisamente del "kirchnerismo". El funcionario afirmó que existe una distinción técnica entre los alumnos regulares y los aspirantes que realizan el cursillo de ingreso, quienes todavía no figuran en los padrones definitivos que proporciona la Universidad Nacional de San Juan.

El funcionario orreguista denunció que los representantes de la Federación están utilizando la necesidad de los jóvenes con "mala intención" para dañar la imagen del gobierno, difundiendo cifras que considera irreales, las cuales han variado entre los 10.000 y 15.000 estudiantes supuestamente afectados.

Según el secretario, el beneficio estará disponible para todo aquel que ya sea alumno de la universidad a partir del 18 de febrero, incluyendo a quienes deben rendir exámenes finales. Asimismo, criticó que estos sectores no cuestionaran el sistema cuando el boleto era pago en gestiones anteriores y aseguró que la instrucción oficial es atender a todos los sectores, pero sin permitir que se juegue con la desinformación de los estudiantes.

Temas
Seguí leyendo

Argentina y EEUU firmaron un importante acuerdo por minerales críticos

Reforma Laboral: Los "duros" del gobierno no quieren negociar Ganancias con los gobernadores

El gobierno también quiere apurar el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana

Consultora confirmó la buena imagen digital del presidente Javier Milei

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

Milei volvió a reunirse con Pedrito, el pequeño libertario

Marcha de los jubilados: Nuevos incidentes con la policía

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Por Elizabeth Pérez
En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).
Consternación

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson