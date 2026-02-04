Milei volvió a reunirse con Pedrito, el pequeño libertario

El presidente Javier Milei volvió a recibir este miércoles en Casa Rosada a Pedro, el niño con quien se había reunido a mediados del año pasado. El encuentro se dio otra vez en la Casa Rosada y se difundió una foto de un abrazo entre ambos.

“Pedrito” cobró notoriedad pública durante 2025, a sus diez años, después de expresar su apoyo al gobierno libertario de Milei en diferentes entrevistas televisivas.

En su primera reunión con el mandatario, el niño se había emocionado y rompió en llanto mientras lo abrazaba.

Además, en aquella oportunidad sorprendió al Presidente con un comentario sobre el Tedeum por el 25 de Mayo: “¿Qué pasó que no saludaste a (la vicepresidenta (Victoria) Villarruel ni a (Jorge) Macri?”, le dijo, a lo que el jefe de Estado, entre risas, respondió: “Roma no paga traidores”.