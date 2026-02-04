miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

Milei volvió a reunirse con Pedrito, el pequeño libertario

El niño había ganado cierta celebridad al declararse fanático del presidente en algunas entrevistas televisivas. Ya se habían visto el año pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei volvió a recibir este miércoles en Casa Rosada a Pedro, el niño con quien se había reunido a mediados del año pasado. El encuentro se dio otra vez en la Casa Rosada y se difundió una foto de un abrazo entre ambos.

Lee además
milei fue el primero en tramitar el nuevo dni
Gestión

Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI
renuncio la directora del museo historico nacional, por la decision de milei de trasladar el sable corvo de san martin
Portazo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín

“Pedrito” cobró notoriedad pública durante 2025, a sus diez años, después de expresar su apoyo al gobierno libertario de Milei en diferentes entrevistas televisivas.

En su primera reunión con el mandatario, el niño se había emocionado y rompió en llanto mientras lo abrazaba.

Además, en aquella oportunidad sorprendió al Presidente con un comentario sobre el Tedeum por el 25 de Mayo: “¿Qué pasó que no saludaste a (la vicepresidenta (Victoria) Villarruel ni a (Jorge) Macri?”, le dijo, a lo que el jefe de Estado, entre risas, respondió: “Roma no paga traidores”.

Seguí leyendo

Consultora confirmó la buena imagen digital del presidente Javier Milei

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

Marcha de los jubilados: Nuevos incidentes con la policía

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

En la previa, qué pretenden los gremios docentes para la primera paritaria del 2026

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Quiénes son los tres "nuevos" funcionarios de Susana Laciar

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
unsj: que empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada escuela de musica
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estafa

Una trabajadora sexual le robó a un hombre $800.000 por Mercado Pago, lo amenazó con un cuchillo y terminó presa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan, es operada por Barrick y la china Shandong Gold, dos de las compañías golpeadas por la caída del metal en los mercados.
Mercados internacionales

La caída del oro y el "viernes negro" afectó al sector minero y golpeó a Veladero

Detuvieron a Andy, el hermano del Pollo Ochoa tras un violento robo armado en Caucete
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.
Nutrición

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados