En la previa, qué pretenden los gremios docentes para la primera paritaria del 2026

Los gremios docentes de San Juan se preparan para la primera reunión paritaria de 2026 con una serie de reclamos salariales y demandas administrativas que buscarán instalar en la mesa de negociación con el Gobierno provincial. La convocatoria fue fijada para el viernes 6 de febrero y marcará el inicio formal de las discusiones sobre el esquema salarial y las condiciones laborales del sector.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) San Juan, su secretaria general Karina Navarro anticipó que la postura será de diálogo, pero con firmeza. Entre los principales ejes, señaló la necesidad de evitar acuerdos de largo plazo, al considerar que las proyecciones oficiales no reflejan la realidad económica actual. En ese marco, remarcó que la negociación arranca con un desfasaje del 2,8% acumulado y que la prioridad es una recomposición inmediata del salario.

Otro punto central planteado por UDA es el blanqueo salarial. Navarro sostuvo que, si el sueldo fue efectivamente blanqueado, el pago debe realizarse de manera íntegra, sin segmentaciones ni cuotas. Además, el gremio reclamará avances en temas administrativos y de seguridad social, como la finalización del proceso de titularización docente, la regularización de expedientes atrasados y definiciones urgentes sobre la situación de la Obra Social Provincia.

En la misma línea, UDA buscará trasladar a la mesa salarial los puntos trabajados durante los últimos años en la paritaria pedagógica, vinculados al nomenclador 1890. Entre ellos, figuran el incremento de radios, el tratamiento del Concurso de Ascenso y la aplicación efectiva de la normativa para los gabinetes técnicos interdisciplinarios.

Por su parte, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, explicó que el viernes comenzarán formalmente las negociaciones y que la eventual propuesta salarial del Gobierno deberá ser consultada con los delegados antes de definir su aceptación o una contrapropuesta. Además, señaló que la discusión incluirá otros temas estructurales, como la obra social, los decretos 1890 y 197, las titularizaciones y la agilización del pago de haberes atrasados o liquidados a ejercicio vencido.

Más allá de la recomposición de los haberes, la mesa de diálogo incluirá componentes que exceden lo estrictamente económico. La ministra mencionó en Radio Sarmiento que las paritarias docentes incorporan un eje pedagógico y que se está avanzando en dos puntos de gran relevancia para el sector: el valorador docente y las titularizaciones. Sobre este último punto, Fuentes subrayó la intención de modernizar el sistema administrativo al expresar que la idea es que “a partir del año que viene, las titularizaciones sean automáticas y que los docentes no tengan que hacer todo ese trámite”.