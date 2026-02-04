UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Se acaba de preadjudicar una de las obras más emblemáticas de San Juan. Se trata de la terminación de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que viene atravesando años de complicaciones. Ahora se dio un paso que reafirma la esperanza de ver el edificio terminado de una vez por todas. Según información exclusiva de TIEMPO DE SAN JUAN, en el marco de la licitación de los trabajos se eligió a la empresa sanjuanina Galvarini y Asociados Construcciones SA, de manera que la finalización de esta esperada y necesaria infraestructura está cada vez más cerca.

Ahora viene un plazo de cinco días para que las empresas impugnen a otras si encuentran alguna objeción. Luego la comisión adjudicadora podrá avanzar con la firma del contrato. Podría ser en marzo y que la Escuela de Música pueda inaugurarse en el primer semestre de 2027.

La esperada apertura de sobres de la licitación para la Etapa 2 se realizó el miércoles 10 de diciembre, y el resultado generó entusiasmo porque fueron cinco las empresas constructoras, todas de origen sanjuanino, que presentaron ofertas. Además de Galvarini, se presentaron Estructuras Oeste, Mateo Constructora, PM Construcciones y Bilbao Construcciones.

La obra se prevé hacer con un ahorro de la UNSJ lo que fue un esfuerzo trascendental en el contexto de recorte financiero planteado por la gestión de Javier Milei. Así, se destinó un presupuesto oficial de alrededor de 1.864 millones de pesos. La empresa preadjudicada ofertó por debajo: 1.602.083.999,71 pesos.

Con este presupuesto se pretende alcanzar la finalización total de un edificio que contará con tecnología de vanguardia, como aislación acústica de alto nivel, pisos flotantes de madera maciza y sistemas integrales contra incendios.

image

Una obra marcada por las frustraciones

Este paso hacia la culminación del edificio de la Escuela de Música marca un hito positivo, especialmente tras el largo historial de contratiempos que le valió el mote de "obra maldita". La construcción, ubicada sobre la calle Urquiza, atraviesa años de paralizaciones derivadas de la inflación, la escasez de materiales y la interrupción de fondos desde Nación.

Aunque en 2021 se logró una licitación exitosa, los trabajos volvieron a detenerse dejando el edificio con un 40% pendiente de ejecución. Incluso intentos posteriores, como una licitación para carpintería a fines de 2024, fracasaron al ser declarada desierta en marzo de 2025 debido a ofertas que excedían el presupuesto.

La situación llegó a un punto crítico en el que la estructura existente corría riesgos por robos, plagas e inclemencias climáticas, lo que impulsó a las autoridades universitarias a utilizar sus reservas financieras para rescatar el proyecto. La idea que la obra fuera transferida a la órbita provincial tampoco prosperó, lo que terminó de consolidar la decisión de la UNSJ, en la gestión de Tadeo Berenguer, de avanzar con autonomía.

Con la preadjudicación actual, se puede esperar que los trabajos comiencen formalmente en marzo, marcando un horizonte de inauguración definitiva para abril de 2027, porque la obra tiene un plazo de 360 días corridos.