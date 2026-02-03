martes 3 de febrero 2026

Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Se homologó el acuerdo, pero por cuestiones judiciales aún no resueltas, el juez no hizo lugar al sobreseimiento solicitado por la defensa. En un primer momento, las víctimas denunciaron perjuicios por más de $100.000.000.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).

Dos empresarios denunciados por presuntas estafas lograron cerrar acuerdos económicos con las víctimas, pero eso no les permitió desligarse del proceso penal. En una audiencia realizada este martes, el juez de Garantías Federico Rodríguez homologó los arreglos alcanzados, aunque rechazó -por ahora- el pedido de sobreseimiento formulado por las defensas, debido a cuestiones judiciales que aún deben resolverse.

En el caso intervinieron representantes del Ministerio Público Fiscal representado por la ayudante fiscal Silvina Putelli y Rodrigo Lafont de UFI Delitos Informáticos y Estafas y la abogada querellante Mariana Figueroa, quien representó al denunciante de apellido Sagaz. La otra víctima, Gómez, participó del proceso sin patrocinio letrado.

Las defensas estuvieron a cargo del letrado Federico Carporese, por Emiliano Barrera (31), y Fernando Echegaray, por Elías Federico Daher (35). Ambos imputados son empresarios.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.15.53 (1)
Juez de Garantías Federico Rodríguez.

Las denuncias contra los empresarios

La causa principal se inició en octubre de 2025, a partir de una denuncia presentada por Sagaz contra Daher, vinculada a operaciones de compraventa de vehículos. Según se expuso, durante julio se concretaron diversas transacciones en las que se vendió una camioneta y se recibieron 22 cheques, de los cuales cinco fueron rechazados por falta de fondos. Pese a la entrega del vehículo, la parte damnificada no obtuvo respuestas.

El 23 de octubre, Sagaz amplió la denuncia e incluyó a Barrera, por una operación relacionada con la compra de un automóvil Mercedes Benz. A esa maniobra se sumaron otros hechos: el 13 de junio, la negociación de un camión. En este último caso, el vehículo terminó siendo vendido a un tercero.

Con respecto a la otra víctima, Gómez, la denuncia fue presentada el 3 de noviembre, contra Barrera. De acuerdo con la acusación, el 23 de julio se firmó un contrato para la adquisición de una camioneta Ford Raptor valuada en 70 millones de pesos. Gómez entregó el rodado a Barrera, pero todos los cheques recibidos como pago fueron rechazados. El monto reclamado en este caso ascendió a unos 60 millones de pesos.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.15.52
Ayudantes fiscales Silvina Putelli y Rodrigo Lafont de UFI Delitos Informáticos y Estafas

Hay acuerdo entre los denunciados y las víctimas, pero todavía no habrá cierre judicial

El 5 de diciembre se llevaron adelante negociaciones entre Daher y Barrera que derivaron en una conciliación y reparación integral a favor de Gómez. En ese acuerdo, los imputados se comprometieron a entregar $60.500.000 -correspondientes a la suma de los cheques-, un camión marca IVECO y a cancelar la totalidad de la deuda.

De igual manera, con el otro denunciante, también hizo otro arreglo a través de una escribanía, ya que va a recibir un inmueble, y todo estaría solucionado.

Si bien el juez homologó los arreglos alcanzados con las víctimas, dejó en claro que el proceso penal continúa. La existencia de aspectos judiciales pendientes impidió, por el momento, dictar el sobreseimiento solicitado por las defensas, por lo que ambos comerciantes seguirán vinculados a la causa hasta que el fiscal del caso, Nicolás Alvo, dicte el sobreseimiento contra los dos sospechosos.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 13.15.53
