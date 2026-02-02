Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

A más de dos semanas de la tragedia en el Canal Benavidez , donde un Pablo Tiziano Araóz Castelino murió ahogado, la Justicia que investiga los hechos y que sospecha que pudo ser más que un lamentable accidente, contó con la primera declaración de uno de los menores implicados. Fue este lunes por la mañana, en Cámara Gesell , frente a la jueza de Menores, María Julia Camus .

El niño en cuestión es el más chico de los tres bajo la lupa. Acorde señalaron fuentes allegadas, el nene de 8 años se presentó junto a su madre y su abogada Filomena Noriega y habló ante las autoridades, en calidad de testigo. El dato no resulta menor, pues lo descartaría -a priori- como posible responsable.

image

En ese sentido, quedarían los otros dos niños en la mira: el de 10 y el de 14 años. Si bien es cierto que la magistrado aún indaga sobre lo sucedido, lo que se busca saber qué fue lo que sucedió y si alguno de los chicos lo empujó, tal como lo sostuvo un testigo adulto y como lo asevera la madre de la víctima de 13 años.

Las fuentes indicaron que el relato del pequeño resultó dramático. Aseguró que todos se tiraron al agua por voluntad propia y que, cuando la corriente comenzó a llevarlos, tanto él como Pablo Tiziano se desesperaron y confesaron que no sabían nadar. Fue en ese momento, acorde lo que manifestó, que el chico de 14 les dijo que se agarraran de él.

Mientras eran arrastrados y tras atravesar un sifón, el nene de 8 logró sujetarse de una rama y pudo ser sacado, mientras que la víctima corrió con peor suerte. La versión del menor aseguró que no pudieron hacer nada para salvarlo.

image Las familias de dos de los chicos son representadas por la abogada María Filomena Noriega.

A pesar de que el adolescente de 14 se abstuvo a declarar en un principio, desde la defensa, también encarnada por Noriega, anticiparon que hablará frente a la jueza Camus. Lo que se prevé es que sostenga el mismo relato y la estrategia sea la misma: que todos se lanzaron al causal por motus propio.

El hecho sucedió el sábado 17 de enero, cuando los menores jugaban en el canal, a la altura de calle Maradona, en el límite de Capital con Chimbas. El cuerpo del nene oriundo del Barrio Aramburu fue intensamente buscado, hasta que en horas de la madrugada del domingo fue hallado por el personal de rescate.