lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Sucedió en calle Perona. Un delincuente se metió en un domicilio, agredió a su dueño y lo dejó atado. Le robó efectos personales y dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.

Un vecino de Villa Krause fue sorprendido por un delincuente que entró a su casa y lo tomó a golpes. El desconocido lo dejó atado y revisó toda la vivienda para luego escapar con dinero en efectivo, una computadora y otros efectos.

Lee además
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima
un encapuchado asalto con un cuchillo al empleado de una estacion de servicio de caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Fuentes policiales señalaron que Miguel Pacheco, de 58 años, sufrió el robo el sábado 31 de enero último, en horas de la noche, en su casa ubicada sobre calle Perona, cerca de Mendoza. Estaba solo cuando el desconocido entró por los fondos, lo atacó por la espalda y lo tomó del cuello.

De acuerdo con los relatos, el delincuente portaba un cuchillo tipo carnicero y lo llevó a los empujones hasta su habitación. Una vez allí, le propinó algunas trompadas para asustarlo y después le ató las manos con unos cordones. En ese momento le exigió dinero.

El asaltante revisó la casa y sustrajo una notebook, un celular, prendas de vestir y algo de dinero en efectivo que encontró en su billetera, contaron las fuentes. Pacheco luego quedó tendido, mientras que el desconocido escapó de la propiedad.

Más tarde, el dueño de casa tuvo que ser auxiliado por un equipo médico debido a los magullones que presentaba como consecuencia de los golpes y fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª de Rawson y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

Dos ladrones atacaron y asaltaron a un vecino de Rawson en la puerta de su casa

Hubo 2x1 para un "roba ruedas": terminó preso también por tener una farmacia trucha en su casa

Furiosa persecución y detención de un prófugo del penal de Chimbas

Robaron un taller y cambiaron el botín por droga: dos detenidos en Capital

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la triste historia detras del macabro hallazgo del joven fallecido en santa lucia
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua