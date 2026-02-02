Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Un vecino de Villa Krause fue sorprendido por un delincuente que entró a su casa y lo tomó a golpes. El desconocido lo dejó atado y revisó toda la vivienda para luego escapar con dinero en efectivo, una computadora y otros efectos.

Robo armado Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Investigación Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Fuentes policiales señalaron que Miguel Pacheco, de 58 años, sufrió el robo el sábado 31 de enero último, en horas de la noche, en su casa ubicada sobre calle Perona, cerca de Mendoza. Estaba solo cuando el desconocido entró por los fondos, lo atacó por la espalda y lo tomó del cuello.

De acuerdo con los relatos, el delincuente portaba un cuchillo tipo carnicero y lo llevó a los empujones hasta su habitación. Una vez allí, le propinó algunas trompadas para asustarlo y después le ató las manos con unos cordones. En ese momento le exigió dinero.

El asaltante revisó la casa y sustrajo una notebook, un celular, prendas de vestir y algo de dinero en efectivo que encontró en su billetera, contaron las fuentes. Pacheco luego quedó tendido, mientras que el desconocido escapó de la propiedad.

Más tarde, el dueño de casa tuvo que ser auxiliado por un equipo médico debido a los magullones que presentaba como consecuencia de los golpes y fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 6ª de Rawson y se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.