Hubo 2x1 para un "roba ruedas": terminó preso también por tener una farmacia trucha en su casa

Si bien su cara y su nombre se vio relacionado a la banda de los " roba ruedas ", razón por la que fue investigado y este mismo lunes resultó condenado con prisión efectiva, durante la audiencia quedó al descubierto otro negocio turbio de Pablo Emanuel Díaz : una farmacia trucha en su casa.

Es que en el marco de la investigación por parte de la UFI de Delitos contra la Propiedad , que condujo a los responsables de los múltiples robos de ruedas a automóviles de alta gama en San Juan, el más joven de los Díaz que recibió una sentencia reconoció haber vendido medicamentos de manera ilegal.

En un allanamiento que se realizó en su domicilio, producto de la causa de los robos, personal policial descubrió un arsenal de medicamentos que eran almacenados para su posterior venta. Por ello, el fiscal Miguel Gay, además de acusarlo por los ataques contra la propiedad, lo imputó por la venta de sustancias medicinales sin receta.

La figura penal, prevista en el artículo 204 quater del Código Penal, prevé una multa como castigo, por lo que la pena acordada con la defensa del delincuente se subsumió con la del robo. Por ese motivo, marchó directo al Penal de Chimbas por un año y cinco meses.

El hallazgo de la Policía fue sorprendente, pues entre tantos medicamentos había 34 cajas de Refrianex compuestos; 21 cajas de Sertal compuestos; 13 cajas de Sertal perla; 10 cajas de Amoxidal 500; una caja de Paracetamol; una caja de Tafirol; 7 cajas de Buscapina Perla.

En líneas generales, las cajas secuestradas fueron cerca de un millar y, sin los permisos debidos para su venta, se lo penó por el delito contra la salud pública. Por tanto, tras el acuerdo y el dictado de la sentencia, se le solicitó a las autoridades competentes que decomisen la mercadería ilegal y la destruyan.

Junto a Rubén Augusto Díaz, el dueño de la farmacia trucha fue condenado por seis robos vinculados a la organización criminal que dejó un tendal de víctimas.