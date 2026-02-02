lunes 2 de febrero 2026

Recapturado

Furiosa persecución y detención de un prófugo del penal de Chimbas

El sujeto gozaba de salidas transitorias y faltaba del Servicio Penitenciario Provincial desde noviembre último, señalaron. Lo atraparon en el barrio Costa Canal 1.

Por Walter Vilca
El recapturado, Braian Bajinay.

Hubo corridas y una furiosa persecución en la tarde de este lunes en el barrio Costa Canal I para dar con un sospechoso que intentó escapar de una patrulla policial. El sujeto fue atrapado por efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado cerca de la Ruta 40 y se confirmó que el fugitivo era un preso que estaba prófugo del penal de Chimbas desde hacía meses.

El ahora detenido es Brian Bajinay, de 24 años, quien fue declarado en rebeldía y prófugo del Servicio Penitenciario Provincial en noviembre último, tras quebrantar los permisos de salidas transitorias, confirmaron fuentes policiales. Fuentes judiciales señalaron que el joven cumple una condena de seis años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego. También indicaron que asaltó a una mujer policía y cometió un robo en una vivienda, entre otros antecedentes.

image
Brian Bajinay fue apresado por efectivos del GAM.

Bajinay caminaba en la tarde de este lunes por el interior del barrio Costa Canal 1 cuando fue avistado por una patrulla de la División Grupo de Apoyo Motorizado que recorría la zona. El sujeto se puso nervioso y comenzó a caminar más rápido al ver a los uniformados, por lo que estos intentaron entrevistarlo. Fue entonces cuando el joven empezó a correr.

image

En ese momento, los policías del GAM salieron tras sus pasos y se inició una furiosa persecución que culminó minutos más tarde en el lateral de la Ruta Nacional 40 y Benavídez. El sospechoso lanzó trompadas y patadas contra los uniformados para impedir su aprehensión, pero no logró evitarla. Minutos después, los efectivos identificaron al joven como Brian Bajinay, un preso del penal de Chimbas que era buscado desde noviembre último.

Actualmente, se encuentra alojado en la Comisaría 2ª de Concepción, a la espera de ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

