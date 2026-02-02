Robaron un taller y cambiaron el botín por droga: dos detenidos en Capital

Lo que comenzó como un golpe delictivo feroz contra un taller de chapa y pintura de la Capital sanjuanina terminó con dos delincuentes tras las rejas. El caso fue esclarecido gracias a una investigación llevada adelante por la Brigada de Investigaciones Oeste, que logró desarticular el accionar de los ladrones a partir del análisis de cámaras de seguridad y un intenso trabajo de calle.

El taller, único damnificado, fue literalmente desmantelado. Herramientas, materiales y elementos indispensables para el trabajo diario desaparecieron en cuestión de minutos, poniendo en jaque el sustento del propietario. Los autores del robo creyeron que el hecho quedaría en la nada, pero no contaron con un detalle clave: las cámaras.

Durante varios días, el personal policial realizó un seguimiento exhaustivo de imágenes, a las que se sumaron registros aportados por vecinos de la zona. Las filmaciones resultaron determinantes. Los rostros, los movimientos y hasta la vestimenta de los sospechosos quedaron claramente registrados.

Con las pruebas reunidas y bajo directivas de la UFI Delitos Contra la Propiedad, se concretaron allanamientos simultáneos en distintos puntos considerados sensibles de la Capital. Los operativos se realizaron con la presencia del ayudante fiscal, doctor Santiago Bruno, y los resultados fueron contundentes.

Dos hombres terminaron detenidos. Uno de ellos, de apellido Morán; el otro, perteneciente al conocido clan Baginay, un apellido que vuelve a aparecer vinculado a hechos delictivos. Ambos quedaron seriamente comprometidos en la causa y a disposición de la Justicia.

Durante las requisas, los efectivos lograron recuperar parte de los elementos robados, lo que permitió confirmar el circuito delictivo. Sin embargo, el dato más crudo surgió después: uno de los aprehendidos confesó que el resto de los objetos sustraídos fue intercambiado por droga, dejando al descubierto la conexión directa entre robo, reducción y consumo. Los dos acusados deberán cumplir tres meses de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial.