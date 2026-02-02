lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

El ladrón, que fue atrapado luego de una persecución, reconoció sus delitos y, como tenía varios antecedentes penales, marchó directo al Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Luego de protagonizar una fuga de película junto a un cómplice en Rawson y de sufrir un accidente en plena persecución, el sujeto que fue atrapado con las manos en la masa recibió un castigo que lo condujo de modo directo al Penal de Chimbas. Es que por el largo historial criminal, el protagonista que acumulaba causas penales recibió prisión efectiva.

Lee además
una mechera va directo al penal de chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
la joven que protagonizo un vuelco en el encon permanece grave y continuan los pedidos de cadenas de oracion
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Se trata de Juan Antonio Zalazar, quien fue advertido cuando intentaba apropiarse de un aire acondicionado en un domicilio situado en Calle 6 y Lemos, con la ayuda de su secuas. Un vecino llamó al 911 y al instante se hizo presente personal policial. Fue por ello que encarnó un escape fallido en su moto Honda de 110 cilindradas, tras perder el control del vehículo y caer al pavimento, a unas cinco cuadras del hecho.

Esa situación fue clave para que la policía pudiera alcanzarlo y apresarlo, mientras que el segundo ladrón logró huir de la zona. Fue por ese hecho que el delincuente se sentó frente al juez de Flagrancia y el fiscal Fernando Bonomo lo imputó por hurto en grado de tentativa. Si bien la figura resulta menor, fueron sus antecedentes lo que lo complicaron.

Por el intento del robo recibió 20 días de prisión efectiva, pero como sobre sus hombros pesaba una condena condicional, el magistrado que intervino le unificó las penas y lo sentenció a 3 años, 4 meses y 20 días de cárcel, tiempo que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario.

Seguí leyendo

Mandaron a trabajar al sujeto que robó y escapó por los techos de un barrio de Rivadavia

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Choque en la Ruta 20: dos vehículos chocaron frente a una estación de servicio en Santa Lucía

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un ladrón vació una empresa constructora en Chimbas, lo atraparon y ahora lo condenaron: no irá preso

Pagará con 2 meses de cárcel por robar dos celulares

Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la triste historia detras del macabro hallazgo del joven fallecido en santa lucia
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel
Condenados

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel