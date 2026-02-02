Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Luego de protagonizar una fuga de película junto a un cómplice en Rawson y de sufrir un accidente en plena persecución, el sujeto que fue atrapado con las manos en la masa recibió un castigo que lo condujo de modo directo al Penal de Chimbas . Es que por el largo historial criminal, el protagonista que acumulaba causas penales recibió prisión efectiva.

Se trata de Juan Antonio Zalazar, quien fue advertido cuando intentaba apropiarse de un aire acondicionado en un domicilio situado en Calle 6 y Lemos, con la ayuda de su secuas. Un vecino llamó al 911 y al instante se hizo presente personal policial. Fue por ello que encarnó un escape fallido en su moto Honda de 110 cilindradas, tras perder el control del vehículo y caer al pavimento, a unas cinco cuadras del hecho.

Esa situación fue clave para que la policía pudiera alcanzarlo y apresarlo, mientras que el segundo ladrón logró huir de la zona. Fue por ese hecho que el delincuente se sentó frente al juez de Flagrancia y el fiscal Fernando Bonomo lo imputó por hurto en grado de tentativa. Si bien la figura resulta menor, fueron sus antecedentes lo que lo complicaron.

Por el intento del robo recibió 20 días de prisión efectiva, pero como sobre sus hombros pesaba una condena condicional, el magistrado que intervino le unificó las penas y lo sentenció a 3 años, 4 meses y 20 días de cárcel, tiempo que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario.