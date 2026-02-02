Pagará con 2 meses de cárcel por robar dos celulares

Un joven deberá cumplir dos meses de prisión en el penal de Chimbas luego de haber sido condenado por un robo ocurrido en el departamento Pocito. El hecho se registró el 15 de enero de 2026, alrededor de las 23 horas, en la intersección de calles Frías y San Martín.

Según consta en el parte judicial, Kevin Alberto Sosa Pérez abordó a un joven que circulaba por la zona y, mediante el uso de la fuerza, le sustrajo dos teléfonos celulares. Tras concretar el robo, el delincuente se dio a la fuga.

Minutos más tarde, cerca de las 23:50, personal policial logró aprehender al sospechoso en las inmediaciones del lugar, luego de que fuera reconocido por un menor de la zona, lo que permitió su rápida identificación y detención.

Finalmente, este lunes 2 de febrero, se alcanzó un acuerdo entre la defensa y el imputado, mediante el cual Sosa Pérez aceptó una pena única de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, tras ser hallado culpable del delito de robo simple.