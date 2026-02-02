Choque en la Ruta 20: dos vehículos chocaron frente a una estación de servicio en Santa Lucía

Un accidente de tránsito generó preocupación este lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20, en Santa Lucía. El hecho tuvo lugar a la altura de la estación de servicio YPF La Legua, donde dos vehículos protagonizaron una fuerte colisión.

Según las primeras informaciones, una Fiat Fiorino, conducida por un joven de 27 años, realizó una maniobra para ingresar a la estación cuando fue impactada por una Ford EcoSport al mando de un hombre de 63. El choque provocó serios daños en ambos rodados, aunque afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

Tras el impacto, personal de la Policía de San Juan se hizo presente en el lugar junto a efectivos del servicio de emergencias médicas 107. Los equipos trabajaron en la asistencia preventiva, ordenamiento del tránsito y en las pericias iniciales para determinar cómo se produjo el siniestro.

Como consecuencia del choque, la circulación sobre la Ruta 20 se vio parcialmente interrumpida durante algunos minutos. Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades permitió normalizar el tránsito en poco tiempo y evitar mayores demoras para los conductores que transitaban por la zona.