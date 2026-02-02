lunes 2 de febrero 2026

Imágenes

Choque en Las Chacritas: dos mujeres fueron atropelladas de atrás por un motociclista

Hay un total de cuatro heridos. Las dos chicas que iban caminando y los dos motoristas. Investigan si el conductor de la moto iba en estado de ebriedad: le realizaron un dosaje y no el test de alcoholemia porque tuvo que ser internado de urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-02 at 09.32.58
Según informaron fuentes policiales, Micaela Trigo y Agustina Zárate caminaban por la banquina de calle Zapata en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, fueron impactadas desde atrás por una motocicleta de 150cc, de color oscuro.

El rodado era conducido por Braian Jesús Sánchez, quien iba acompañado por Emma Peralta. A raíz del fuerte impacto, los cuatro involucrados resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Rawson.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 09.32.57

Desde el centro de salud indicaron que Peralta ingresó inconsciente, presentando en principio un traumatismo encéfalo craneano (TEC), y quedó a la espera de radiograma para evaluar la gravedad de las lesiones. El resto de los heridos también recibió atención médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de la comisaría 31. En cuanto al conductor de la motocicleta, se investiga si circulaba en estado de ebriedad. Debido a que debió ser internado de urgencia, no se le practicó test de alcoholemia, aunque sí se le realizó un dosaje para determinar la posible presencia de alcohol en sangre.

La causa quedó en manos del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de UFI Delitos Especiales N°2.

Temas
