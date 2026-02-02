Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel

En el marco de un juicio abreviado celebrado este lunes, dos de los integrantes de la afamada banda de los “robaruedas” fueron a parar directamente al Penal de Chimbas . Fueron condenados a un año y cinco meses de prisión efectiva por delitos vinculados al robo y la posterior comercialización de ruedas de auxilio de vehículos de alta gama . Con un extenso derrotero de damnificados y condenados, se sumó un capítulo nuevo a una causa de alto impacto, en la que incluso el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky , resultó afectado como víctima.

Complicado Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

Juicio abreviado El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Se trata de Pablo Emanuel Díaz y Rubén Augusto Díaz , quienes reconocieron su culpabilidad y aceptaron la pena impuesta por el juez de Garantías Diego Manuel Sanz , bajo la calificación legal de robo simple y encubrimiento agravado por habitualidad y ánimo de lucro en cinco hechos. Ambos imputados, representados por el defensor particular Mario David Morán , renunciaron a un debate oral y público y acordaron la pena con el Ministerio Público Fiscal , encabezado por Miguel Gay .

image Juez del caso, Diego Manuel Sanz.

La investigación que derivó en la condena se inició a comienzos de 2025, cuando la Policía de San Juan detectó una ola de robos de ruedas de auxilio, la mayoría de autos o camionetas de elevado valor, cometidos de manera reiterada y organizada en distintos puntos del Gran San Juan. El análisis de cámaras de seguridad, sumado a intervenciones telefónicas, permitió identificar a los integrantes de la banda y reconstruir su modus operandi.

Según consta en el legajo, la coordinación se realizaba por medio de llamadas y mensajes telefónicos. Los hechos se concretaron en distintos lugares, como el complejo deportivo Siux, el Estadio Aldo Cantoni y el supermercado Chango Más, entre otros. En los casos investigados, ambos condenados, de manera alternada, se acercaban a los vehículos y, utilizando una pinza u otra herramienta, cortaban la cadena de seguridad para sustraer la rueda, que luego trasladaban en un automóvil hasta un domicilio, donde era ofrecida a la venta a través de redes sociales.

image Equipo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Miguel Gay.

En varios de los hechos actuaron junto a otros sujetos que ya fueron condenados en el marco del mismo expediente, reforzando la hipótesis de una organización delictiva.

Además, en el marco de la misma causa, Pablo Emanuel Díaz también fue condenado por el delito de venta de sustancias medicinales sin receta.