viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Adolfo Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, reconoció haber filtrado información a la banda de los “roba ruedas”. La jueza Gloria Chicón lo condenó a un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escándalo que sacudió a Tribunales tuvo este viernes un cierre inmediato: Adolfo Andrés Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, admitió ante la Justicia que filtraba información sensible a la banda delictiva conocida como los “roba ruedas”. Tras reconocer su responsabilidad, fue condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público.

Lee además
tras el viento, registraron varios incendios: desde medano de oro hasta una escuela en 25 de mayo
Impactante

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo
bomberos combatieron un incendio de pasturas en niquivil
En llamas

Bomberos combatieron un incendio de pasturas en Niquivil

La audiencia, presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón, cambió de rumbo cuando el propio imputado decidió aceptar los cargos. Holeywell, que llevaba años desempeñándose en el ámbito judicial, reconoció haber entregado datos sobre allanamientos y órdenes de detención a los delincuentes, lo que terminó frustrando operativos claves.

image
Gloria Chicón.

Gloria Chicón.

El acuerdo de juicio abreviado fue avalado por el Ministerio Público Fiscal, representado por Adolfo Díaz y César Recio, y por la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante a través de los abogados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa estuvo a cargo de Jorge Olivera Legleu y César Jofré.

La condena impuesta fue de un año de prisión en suspenso, lo que significa que Holeywell no quedará tras las rejas, pero tendrá la pena registrada y estará bajo estrictas condiciones de conducta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961551989684539582&partner=&hide_thread=false

El caso salió a la luz tras una investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad contra la banda de los “roba ruedas”. Durante escuchas telefónicas se detectó la presencia de un “Adolfo” —apodado “veedor judicial”— que advertía a los sospechosos sobre los movimientos de la Justicia.

image

El fiscal Díaz detalló que esas llamadas fueron determinantes para que Pablo Emmanuel Díaz, uno de los principales investigados, lograra evadir un allanamiento previsto para el 15 de mayo de 2025. “El fracaso de la investigación se debió a la filtración de la información que los investigados recibieron de Holeywell”, remarcó.

Las escuchas que lo expusieron

El fiscal Adolfo Díaz, acompañado por el ayudante fiscal César Recio, expuso ante la jueza de garantías Gloria Chicon el material que, según la investigación, expuso Holeywell. En el marco de las escuchas telefónicas realizadas a los integrantes de la banda, apareció repetidamente el nombre “Adolfo”, mencionado también como “veedor judicial”.

“Del análisis de las transcripciones surge que aportaba a los investigados datos relacionados a la pesquisa y concretamente a la ejecución de órdenes de allanamiento, secuestro y detención, en principio contra Pablo Emmanuel Díaz”, explicó el fiscal.

image

Las llamadas detectadas muestran que Pablo Díaz fue alertado con anticipación sobre los operativos y logró escabullirse. “Evidentemente el fracaso de la investigación se debió a la filtración de la información que recibieron de Adolfo. Este hecho llamó poderosamente la atención, porque dentro de la misma UFI el único empleado con ese nombre y encargado de ejecutar las órdenes era Holeywell”, sentenció el representante del Ministerio Público.

Seguí leyendo

En Calingasta: una mujer fue atropellada a pocos metros de su casa

Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Atraparon a Lautaro Martínez, pero no es el "Toro": quiso sacar leña de una finca en Zonda y salió por un boquete

Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Juan

Rawson: cayó un joven con un arma 'tumbera' tras intentar robar una panadería

Intento de robo en Pocito: vecinos redujeron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policia las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Chimbas: un detenido por intento de homicidio tras una intensa persecución policial
Operativo

Chimbas: un detenido por intento de homicidio tras una intensa persecución policial

Te Puede Interesar

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Homo Argentum, la triste comedia que no representa el ser argentino. video
Tiempo para Ver

"Homo Argentum", una comedia que no hace reír y pone la hipocresía ante el espejo

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo
Impactante

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

La bronca de Hugo de Omega contra DesaKTa2: aseguró que los bajaron de un show en Mendoza
En las redes

La bronca de Hugo de Omega contra DesaKTa2: aseguró que los bajaron de un show en Mendoza

Tras los incidentes entre Marquesado y Peñarol en Cuarta División.
Reclamo ante la Liga

Tras el fallo contra la Cuarta de Marquesado, aseguran que les 'cortaron las piernas' y piden que les bajen la sanción