Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

Un impactante operativo antidrogas se desplegó en Villa Lourdes, Rivadavia, donde efectivos del Departamento Drogas Ilegales (D-5), junto a la Unidad Fiscal Federal y el Grupo Especial GERAS, lograron desbaratar un punto de venta de estupefacientes.
En un allanamiento en Villa Lourdes, la Policía incautó droga y elementos de fraccionamiento.
La irrupción fue registrada en un video que muestra el momento en que los efectivos ingresan a la vivienda y, con la ayuda del can Farkas, hallan una sustancia en polvo blanco oculta en un mueble. En total, se secuestraron alrededor de 100 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados en varias dosis.
Además, se incautaron dinero en efectivo de baja denominación, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas. Los involucrados quedaron a disposición de la justicia federal.
La Unidad Fiscal Federal coordinó la investigación y resaltó que este tipo de operativos buscan reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia.