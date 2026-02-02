Mandaron a trabajar al sujeto que robó y escapó por los techos de un barrio de Rivadavia

Un episodio que generó alarma entre los vecinos del barrio El Arriero, en Rivadavia, tuvo resolución judicial en las últimas horas. La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año para un hombre que fue sorprendido sobre el techo de una vivienda sin autorización de su propietario.

El hecho se registró el pasado 31 de enero de 2026, cerca de las 17hs, cuando personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste fue alertado por el CISEM sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en una casa ubicada en la manzana A del mencionado barrio.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre sobre el techo de la vivienda, que luego fue identificado como Carlos Washington Videla Céspedes. Vestía una remera amarilla, bermuda de jean y llevaba consigo un casco negro. De acuerdo a lo informado, no residía en la zona y había sido advertido por los propios vecinos.

El propietario del inmueble indicó que no había autorizado el ingreso del individuo y que, al ser avisado de la situación, dio inmediato aviso al 911. Si bien no se registraron daños en la vivienda, el personal policial procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de un casco marca Hawk, color negro y sin visera.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 30ª, donde quedó a disposición de la Justicia. Como resultado del proceso, se resolvió otorgarle la probation por el término de un año, con la obligación de realizar 30 horas de trabajo comunitario en un plazo de cuatro meses, abonar una reparación simbólica de 10 mil pesos y cumplir con una prohibición de acercamiento.