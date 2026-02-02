Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Esta vez la transmisión oficial de la Vuelta a San Juan eligió a la dupla Rosana Mangue-Claudio Bonomo para los relatos y comentarios de cada una de la etapas de la competencia ciclística más importante del país. Roxi, como todos la llaman, sorprendió por su solvencia y nivel de conocimiento. Mostró su experiencia. Ella fue la primera mujer del país en convertirse en relatora de ciclismo sobre una radiomoto, hace ya más de 10 años. Claro que esta vez, gran parte de la provincia o de cualquier punto del planeta, pudo ver su rostro y seguridad al momento del relato por el streaming oficial. Tiene 48 años, está casada con Sergio Aguirre, es mamá de tres hijos (incluida una campeona argentina), abuela de dos pequeños, y está cada vez más involucrada con una pasión que supera lo personal.

Rosana terminó la secundaria y de inmediato hizo un curso para ser secretaria, aunque los caminos de la vida la llevaron por otro lado. “Desde muy pequeña tanto en la escuela primaria como secundaria participaba en todos los actos. Me gustaba mucho la locución, pero terminé estudiando para ser secretaria. Cuando finalicé mi mamá escuchó por Radio Viva que necesitaban una secretaria en ese medio y fui. Me presenté, hablé con Nano Andino y empecé a trabajar, primero en el teléfono, después él me animó a probar en controles técnicos, en grabaciones de publicidades, en el móvil y así empecé a hacer de todo. Ahí estuve 9 años, siempre agradecida por todo lo que aprendí”.

Así continuó por otros medios hasta que en el 2007, Juan Veragua, la convocó para hacer ciclismo y nunca más se detuvo, a pesar que su hijo menor acaba de nacer. Sólo por eso su debut fue en la central de transmisión con las tandas comerciales durante dos años, aunque “moría” por salir a la calle.

En el 2011 debutó en tele haciendo voz en “off”, para el programa de Gabriel Colonna donde estuvo dos años, para luego pasar a Radio Sport convocada por Claudio Bonomo. Ese fue el inicio en el ciclismo profesional porque sin preámbulos comenzó en la radiomoto.

Por supuesto que nada fue casual. A los 8 años ya sabía lo que era andar en bici a nivel competitivo hasta los 10 que tuvo que dejar porque la situación económica de su familia no se lo permitía. El bichito quedó para siempre.

ROXI4 Roxi en familia. Todos acompañando a Maribel y Ludmila que sacan credencial de campeonas.

Muy joven se enamoró de Sergio Aguirre, ciclista profesional y actual dueño de la Escuela de Ciclismo de Rawson, con quien se casó y tuvo dos hijas y un hijo. La mayor, Maribel es campeona argentina, y a fines del año pasado puso a San juan en lo más alto del ciclismo cuando obtuvo el primer puesto en la tercera edición femenina de la “Doble San Francisco” en Córdoba. Además integra a Selección Argentina de este deporte.

Ludmila (22), su segunda hija, también transita por caminos similares y ya cuenta con títulos en su haber. Cuestión de familia. Sólo Joseph (17), decidió andar por otros deportes (rugby actualmente).

Por supuesto que como todos, sufrió pérdidas, dolores del alma, lesiones físicas, como por ejemplo la de su rodilla hace un par de años que la detuvo por muchos meses. Más precisamente hasta febrero del 2025 que la operaron. Una vez más superó las adversidades y continuó.

“La rodilla me sacó por un tiempo de la radiomoto y tenía que ver las carreras por la tele, pero por suerte pasó”, cuenta Roxi quien además es una experta conductora de moto desde los 16 años. Claro que en aquel entonces tenía una Yuki 50 y ahora con su marido comparten una de 200 cc.

ROXI5

Se podría decir que sus maestros del ciclismo fueron Juan Veragua con quien trabajó 2 años en Radio Sarmiento, y otras cuatro temporadas con el recordado Mario Castro, un maestro de este deporte. Luego incursionó en Canal 35 con Fabian Seguin.

Su primera experiencia en streaming fue para el Panamericano de Ciclismo, también convocada por el gobierno de San Juan, una experiencia que describe como única, aunque “nada más emocionante que la Vuelta San Juan”.

“Se sumó que el equipo de trabajo era impresionante. Todos los técnicos, los camarógrafos que son nuestros ojos en el exterior, el equipo en general fue increíble. Además con un marco de público multitudinario. Realmente muy emocionante, algo que nunca olvidaré”, dice.

Es “corajuda”, como decía su mamá, y lógicamente no estaba errada. Sabe que subirse a una moto en medio del pelotón es un riesgo, pero aunque sienta cosquillas en la panza o el pecho esté apretado, nada la detiene. La única vez que tuvo una rodada fue en la Doble Valle Fértil, pero felizmente no pasó nada. “Ibamos con Carlos Tello, se nos corrió la moto en el Río Las Tumanas y nos fuimos al piso”, recuerda.

Su participación en tele fue importante en Canal 5, 8 y 35 pero nada superó el streaming de la Vuelta. Todo en vivo, sin margen de error, con un conocimiento pleno de cada uno de las decenas de ciclistas. Imposible no conocerlos.

“Las vueltas siempre tienen gente de afuera y está vez apostaron solo por sanjuaninos. Fue un desafío que disfruté mucho”, agrega.

ROXI2

Confiesa que esta Vuelta la vivió de otro modo, y que la emoción más grande fue la de la etapa del Colorado que a su juicio fue “maravillosa”. “Nosotros vemos los monitores y vamos relatando, gracias a los camarógrafos que responden de una manera increíble. Son nuestros ojos y colaboran en todo. Ha sido magnífico. Facilita la experiencia porque conozco a todos los ciclistas, con muchos hacemos amistad y no me pierdo carrera aunque no me toque relatar. Incluso a nivel nacional viajamos siempre con nuestras hijas que tantas alegrías y satisfacciones nos dan. Igual todos los días seguís aprendiendo y vas conociendo”, indica.

Reconoce que una de las personas que la ayudó mucho en su actual profesión fue Patricia Quiroga, licenciada en Comunicación y copropietaria de Radio Viva. Siempre le aconsejó que no copiara a nadie, que apelara a sus conocimientos y autenticidad. Lo tomó al pie de la letra aun cuando hay mucha gente a la que admira por lo que hace, incluida Georgina "Goga" Ruiz Sandoval, reconocida periodista y narradora mexicana, que fue voz en la cobertura internacional de la Vuelta a San Juan hace unos años. Se suman los locales Américo Vargas, Roberto Córtez y Claudio Bonomo

Su familia es el equipo. Con hijas, hijo, y un marido que aun compite, se acompañan mutuamente desde 1999. “Al tiempito de casarnos, Sergio me dijo que no iba a correr más y yo le contesté que no podía hacerlo después de tremenda lucha para llegar, porque para él lo fue. Desde entonces armamos un equipo porque esto se hace así y vivimos un presente de muchos logros”.

ROXI6

En cuanto a los cambios drásticos que sufrió el ciclismo, sobre todo con enormes avances tecnológicos en las bicicletas, Roxi opina que “en San Juan todavía estamos muy lejos comparados con el material que usan a nivel europeo. Hay mucho por mejorar porque lo económico limita. Son materiales muy caros. También hemos pasado por muchos cambios, inclusive a nivel de pelotón pero creo que el 26 arrancó distinto. Volvieron los sponsors que son fundamentales para los ciclistas y también la gente a disfrutar de las competencias”.

Un lugar ganado por experiencia, conocimientos y el respeto de sus pares y del mundo del ciclismo que la apoya como nadie.