martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Estaba cosechando con amigos en Caucete, de descompensó y murió

La víctima es un caucetero de 26 años que sufrió dos paros cardio respiratorios en el Hospital César Aguilar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hospital césar aguilar

Un joven de Caucete falleció tras haberse descompensado mientras cosechaba con amigos. Según informó la Policía, se llamaba Rodrigo Torres, era oriundo del departamento y fueron quienes lo acompañaban los que dieron aviso a la ambulancia.

Lee además
El robo ocurrió en la escuela Florencia Nightingale, en La Chimbera.
Ataque a edificio escolar

Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera
por primera vez, declaro en la justicia un menor implicado en la tragedia del canal benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Torres estaba cosechando cuando se descompensó y tuvieron que llevaron al Hospital César Aguilar. Ya en el nosocomio tuvo dos paros cardíacos y terminó muriendo.

De igual manera, intervino la Justicia para determinar las causas del deceso, aunque se supo que el joven ya tenía antecedentes de problemas al corazón.

Seguí leyendo

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Hubo 2x1 para un "roba ruedas": terminó preso también por tener una farmacia trucha en su casa

Furiosa persecución y detención de un prófugo del penal de Chimbas

Robaron un taller y cambiaron el botín por droga: dos detenidos en Capital

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Mandaron a trabajar al sujeto que robó y escapó por los techos de un barrio de Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la triste historia detras del macabro hallazgo del joven fallecido en santa lucia
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Te Puede Interesar

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan
SMN

Martes caluroso pero con probabilidades de lluvia en San Juan

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado
En redes

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado

El robo ocurrió en la escuela Florencia Nightingale, en La Chimbera.
Ataque a edificio escolar

Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio
Las versiones

En Rawson habrían cambiado horas de trabajo por francos: qué dice el gremio