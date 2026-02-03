En pleno centro: reventó una vidriera para robar dinero y ropa, fue filmado

Un hecho de inseguridad ocurrió el pasado domingo por la tarde, cuando un sujeto aprovechó el escaso movimiento de la jornada para ingresar a un local de ropa ubicado en pleno centro y cometer un robo.

Según informaron desde el propio comercio, el hombre rompió la vidriera y se llevó, entre otras cosas, dinero en efectivo de la caja registradora y varias prendas de vestir. El hecho ocurrió en un negocio situado sobre avenida Ignacio de la Roza, entre Salta y Santiago del Estero , y tomó estado público este lunes a través de las redes sociales del local.

image

En las publicaciones se difundieron imágenes del lugar completamente revuelto y un video captado por las cámaras de seguridad, en el que quedó registrado el accionar del delincuente. En el registro se puede observar cómo el individuo recorre el local tomando prendas de vestir, hasta que en un momento se dirige a la caja registradora, de donde sustrae dinero en efectivo.

“Hoy nos tocó a nosotros”, lamentaron desde la cuenta de Instagram del comercio, donde además solicitaron colaboración para identificar al autor del robo. Hasta el momento no se informó si el responsable fue detenido.