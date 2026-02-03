Allanamientos en Pocito: secuestraron drogas y armas, hay dos mujeres detenidas

Un operativo realizado en el marco de una investigación por amenazas y lesiones en el interior de los barrios Los Andes y Las Pampas , en el departamento Pocito, permitió el secuestro de tres armas de fuego y dejó como saldo dos mujeres detenidas.

En concreto, los procedimientos arrojaron resultado positivo en dos domicilios, donde se secuestraron cocaína —unos 10 gramos fraccionados—, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, un revólver y una pistola con municiones.

image

Los hechos investigados se encuadran en enfrentamientos recurrentes en una zona caracterizada por su alta conflictividad. Por ese motivo, tomó intervención personal de la Brigada Sur y de la Brigada de la UFI Genérica, que, bajo las órdenes de los fiscales José Plaza e Ignacio Achem, llevaron adelante seis allanamientos en distintos puntos de Pocito.

image

Entre los antecedentes más recientes registrados en el sector se encuentra el primer homicidio del año 2026, ocurrido durante una gresca que involucró a dos familias, con el uso de piedras y disparos de arma de fuego, y que terminó con la muerte de Ricardo Caballero. Por ese hecho quedaron detenidos Jonathan Arancibia (40) y Alejandro Lara (29), mientras avanza la investigación, que tiene un plazo de un año y está a cargo del fiscal Iván Grassi.

Otro episodio de reciente data ocurrió a fines de enero y tuvo como víctima a un joven de 19 años, quien resultó gravemente herido tras ser atacado por una persona armada con un arma de fuego y un cuchillo. El presunto agresor se dio a la fuga, aunque ya habría sido identificado por la Policía, y la causa es investigada por la UFI Genérica.