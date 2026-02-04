Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

La investigación por el violento robo armado ocurrido en Caucete avanzó con la detención del segundo sospechoso del ataque cometido el pasado 15 de enero. Se trata de Andrés Ezequiel Ochoa, alias “Andy”, quien fue capturado tras un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Este.

Según la reconstrucción del caso, las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos que las amenazaron y les sustrajeron una mochila con pertenencias y dinero, en un episodio marcado por la violencia y la exhibición de un arma de fuego. Tras el ataque, los agresores escaparon hacia una zona descampada cercana a una escuela del departamento.

Con la captura de “Andy”, la causa quedó con ambos acusados detenidos, ya que su hermano Diego Alejandro Ochoa, alias “el Pollo”, había sido arrestado días después del asalto. El 23 de enero pasado, fue condenado a un año de prisión efectiva por robo simple en el marco de un juicio abreviado. "El Pollo" cuenta con graves antecedentes penales: una condena de 3 años y 8 meses, otra de 8 meses y 21 días en 2020, y una anterior de tres años dictada en 2017 por delitos de robo agravado, amenazas y abuso sexual, lo que fue considerado al momento de fijar la pena.

Ahora, los dos serán juzgados por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras la UFI Delitos contra la Propiedad continúa con las medidas judiciales para esclarecer completamente el caso.

Además, fuentes oficiales indicaron que el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y condenas previas cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial.