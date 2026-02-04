miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Andrés Ochoa fue capturado durante el último martes. Es el segundo sospechoso atrapado por el caso ocurrido en enero pasado. Su hermano, Diego Ochoa, fue condenado a un año en el Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La investigación por el violento robo armado ocurrido en Caucete avanzó con la detención del segundo sospechoso del ataque cometido el pasado 15 de enero. Se trata de Andrés Ezequiel Ochoa, alias “Andy”, quien fue capturado tras un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Este.

Lee además
Diego Alejandro Ochoa, conocido como “el Pollo”, fue condenado a un año de prisión efectiva, pena que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.
Judiciales

Tras el violento robo en Caucete, el "Pollo" Ochoa irá un año al Penal: posee graves antecedentes
cayo el pollo ochoa por un violento robo armado en caucete
Allanamiento

Cayó "El Pollo" Ochoa por un violento robo armado en Caucete

Según la reconstrucción del caso, las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos que las amenazaron y les sustrajeron una mochila con pertenencias y dinero, en un episodio marcado por la violencia y la exhibición de un arma de fuego. Tras el ataque, los agresores escaparon hacia una zona descampada cercana a una escuela del departamento.

Con la captura de “Andy”, la causa quedó con ambos acusados detenidos, ya que su hermano Diego Alejandro Ochoa, alias “el Pollo”, había sido arrestado días después del asalto. El 23 de enero pasado, fue condenado a un año de prisión efectiva por robo simple en el marco de un juicio abreviado. "El Pollo" cuenta con graves antecedentes penales: una condena de 3 años y 8 meses, otra de 8 meses y 21 días en 2020, y una anterior de tres años dictada en 2017 por delitos de robo agravado, amenazas y abuso sexual, lo que fue considerado al momento de fijar la pena.

Ahora, los dos serán juzgados por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras la UFI Delitos contra la Propiedad continúa con las medidas judiciales para esclarecer completamente el caso.

Además, fuentes oficiales indicaron que el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y condenas previas cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial.

Temas
Seguí leyendo

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito

Los huesos hallados en Marayes pertenecerían al menos a tres personas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Lo detuvieron por una moto robada y municiones y ahora le encontraron un arma y mucha marihuana

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el policia que sufrio la amputacion de un pie tras un choque en capital: que dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Te Puede Interesar

Detuvieron a Andy, el hermano del Pollo Ochoa tras un violento robo armado en Caucete
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito
Quinto Cuartel

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida
Para tener en cuenta

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida