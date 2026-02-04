miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caucete

Los huesos hallados en Marayes pertenecerían al menos a tres personas

Los investigadores confirmaron que llamó la atención que un cráneo tenía la dentadura completa y se especula que los restos no serían de pueblos originarios. Todavía no hay confirmación y en la Justicia están a la espera de los resultados del Complejo Científico Forense de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Huesos hallados en el Río Marayes en Caucete.

Huesos hallados en el Río Marayes en Caucete.

Lee además
crecientes en marayes por las intensas lluvias: la ruta 141 esta intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Foto Policía
Caucete

Encuentran huesos humanos en Marayes: los trabajos de extracción están demorados por las inclemencias del tiempo

Los trabajos se vieron afectados, porque la Policía tuvo que cuidar la zona hasta que las inclemencias climáticas cesaran para poder trabajar. Esto ocurrió en los últimos días, y desde la Justicia confirmaron que los restos óseos encontrados pertenecerían a al menos tres personas.

Los huesos son muchos. Además, los investigadores se han quedado sorprendidos porque el cráneo encontrado tenía casi todos los dientes de la dentadura humana.

Todavía no se confirma que tan viejos son, pero las pesquisas informaron que a priori no serían de pueblos originarios, pero no quieren confirmar nada hasta que el Complejo Científico Forense les de un informe con lo que se ha encontrado. Se espera que el resultado esté en los próximos días.

También está la posibilidad que el Complejo no pueda establecer su vejez, como ha ocurrido en otras ocasiones en la provincia y ante la falta de antropólogos, los huesos serían enviados a Córdoba.

Según informaros las fuentes, el descubrimiento fue realizado por una mujer que se encontraba trabajando y transitando por la zona. Al advertir la presencia de los restos, dio inmediato aviso a la Policía, que activó el protocolo correspondiente y dio intervención a la Justicia. La causa recayó en manos de UFI Delitos Especiales.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Lo detuvieron por una moto robada y municiones y ahora le encontraron un arma y mucha marihuana

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Impugnaron la condena contra la médica acusada de causar la muerte de un bebé en un parto

Le amputaron un pie al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el policia que sufrio la amputacion de un pie tras un choque en capital: que dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Te Puede Interesar

Detuvieron a Andy, el hermano del Pollo Ochoa tras un violento robo armado en Caucete
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito
Quinto Cuartel

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en San Juan: todas transitables, pero con extrema precaución  
Para tener en cuenta

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida