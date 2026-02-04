Los huesos hallados en Marayes pertenecerían al menos a tres personas

El pasado 30 de enero, a orillas del Río Marayes en Caucete, una mujer encontró gran cantidad de restos óseos. El impactante hallazgo fue en medio de las intensas lluvias que azotaron en la zona durante el fin de semana.

Los trabajos se vieron afectados, porque la Policía tuvo que cuidar la zona hasta que las inclemencias climáticas cesaran para poder trabajar. Esto ocurrió en los últimos días, y desde la Justicia confirmaron que los restos óseos encontrados pertenecerían a al menos tres personas.

Los huesos son muchos. Además, los investigadores se han quedado sorprendidos porque el cráneo encontrado tenía casi todos los dientes de la dentadura humana.

Todavía no se confirma que tan viejos son, pero las pesquisas informaron que a priori no serían de pueblos originarios, pero no quieren confirmar nada hasta que el Complejo Científico Forense les de un informe con lo que se ha encontrado. Se espera que el resultado esté en los próximos días.

También está la posibilidad que el Complejo no pueda establecer su vejez, como ha ocurrido en otras ocasiones en la provincia y ante la falta de antropólogos, los huesos serían enviados a Córdoba.

Según informaros las fuentes, el descubrimiento fue realizado por una mujer que se encontraba trabajando y transitando por la zona. Al advertir la presencia de los restos, dio inmediato aviso a la Policía, que activó el protocolo correspondiente y dio intervención a la Justicia. La causa recayó en manos de UFI Delitos Especiales.