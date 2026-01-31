sábado 31 de enero 2026

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Desde Vialidad piden precaución total y evitar transitar por Ruta 141 ya que está muy afectada por las inclemencias climáticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron fuertes crecientes en la zona de Marayes, generando serias complicaciones para el tránsito sobre la Ruta Nacional 141. Desde Vialidad Nacional solicitaron extremar las medidas de precaución y evitar circular por ese corredor vial, que se encuentra severamente afectado.

Vialidad: NO VIAJAR A LA DIFUNTA CORREA, NI GAUCHITO GIL, NI MARAYES. LA RUTA ESTA DESTRUIDA CON BAJADA DE CRECIENTE

De acuerdo al parte oficial emitido este viernes 31 de enero de 2026 a las 18:45, Vialidad Nacional – Distrito San Juan informó que se registra lluvia intermitente en el tramo comprendido entre los parajes Difunta Correa, Gauchito Gil y Marayes. En distintos sectores se detectaron badenes con arrastre de material y crecientes activas que impiden un cruce seguro.

La situación derivó en largas filas de vehículos detenidos, cuyos conductores aguardan una mejora en las condiciones climáticas para poder avanzar. Desde el organismo advirtieron que el panorama es complejo y de evolución cambiante, ya que la zona se encuentra bajo alerta naranja, con probabilidad de continuidad de lluvias y fenómenos severos.

Ante este escenario, se desplegó un operativo conjunto en el lugar. Vialidad Nacional trabaja con maquinaria pesada en ruta y con dos campamentos móviles instalados para tareas de asistencia y control preventivo. Además, Gendarmería Nacional mantiene un operativo activo con presencia durante toda la noche, mientras que la Policía de San Juan realiza controles preventivos en la zona del puesto fitosanitario, alertando a los usuarios sobre el estado de la ruta.

La recomendación principal a la población es no utilizar la Ruta Nacional 141 hasta nuevo aviso y evitar circular de noche, especialmente por la baja visibilidad y el riesgo que representan las crecientes. Asimismo, se reiteró la importancia de no cruzar badenes con agua ni intentar atravesar sectores afectados, y de respetar en todo momento las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad.

