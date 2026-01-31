domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Se verá afectado el servicio de agua potable en algunas zonas de la provincia

Las intensas lluvias en la provincia han provocado un alto grado de turbiedad en canales de abastecimiento del Establecimiento Potabilizador Marquesado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El servicio de agua potable se verá reducido

El servicio de agua potable se verá reducido

Desde OSSE informaron que, a raíz de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, se detectó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento, situación que impacta de manera directa en el normal proceso de potabilización del agua.

Lee además
la lluvia seguira siendo protagonista en san juan durante este domingo: los detalles
A prepararse

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles
tormentas en san juan: algunas zonas de capital y 25 de mayo fueron afectadas con cortes de luz
Lo último

Tormentas en San Juan: algunas zonas de Capital y 25 de Mayo fueron afectadas con cortes de luz

Como consecuencia de este escenario, el servicio de agua potable se encuentra afectado en distintos sectores del departamento de Rivadavia y zonas cercanas. Las áreas alcanzadas por la medida son Villa Observatorio, Cerro Blanco, Marquesado I, II y III, Sausales, además de zonas aledañas.

Desde el organismo prestador señalaron que estas condiciones obligan a regular la producción y distribución del recurso, por lo que podrían registrarse baja presión o interrupciones temporales hasta que los niveles de turbiedad desciendan y se normalice el sistema.

Asimismo, recordaron a la población que los tanques domiciliarios están diseñados para afrontar este tipo de contingencias por más de 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional y responsable del agua potable.

Finalmente, recomendaron evitar el derroche, priorizar el consumo esencial y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las tareas de monitoreo para restablecer el servicio a la brevedad.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 22.40.00
Temas
Seguí leyendo

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje

Rawson suspendió todas las actividades del fin de semana por el alerta meteorológico

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan

El viento Sur llegó con tierra a San Juan y hay alerta por fuertes tormentas

Créditos de ANSES: cómo consultar el monto de las cuotas pendientes y las fechas de pago

iGaming en Argentina: factores Clave del Crecimiento de los Ingresos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rutas de san juan: este es el estado de cada una de ellas
Detalles

Rutas de San Juan: este es el estado de cada una de ellas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan
SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Te Puede Interesar

Un ladrón sanjuanino declarado inimputable tres veces volvió a ser detenido por robo: ¿otra vez dirán que es insano?
Increíble

Un ladrón sanjuanino declarado inimputable tres veces volvió a ser detenido por robo: ¿otra vez dirán que es insano?

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles
A prepararse

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente
Caucete

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente