Se verá afectado el servicio de agua potable en algunas zonas de la provincia

Desde OSSE informaron que, a raíz de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, se detectó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento, situación que impacta de manera directa en el normal proceso de potabilización del agua.

Como consecuencia de este escenario, el servicio de agua potable se encuentra afectado en distintos sectores del departamento de Rivadavia y zonas cercanas. Las áreas alcanzadas por la medida son Villa Observatorio, Cerro Blanco, Marquesado I, II y III, Sausales , además de zonas aledañas .

Desde el organismo prestador señalaron que estas condiciones obligan a regular la producción y distribución del recurso, por lo que podrían registrarse baja presión o interrupciones temporales hasta que los niveles de turbiedad desciendan y se normalice el sistema.

Asimismo, recordaron a la población que los tanques domiciliarios están diseñados para afrontar este tipo de contingencias por más de 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional y responsable del agua potable.

Finalmente, recomendaron evitar el derroche, priorizar el consumo esencial y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las tareas de monitoreo para restablecer el servicio a la brevedad.