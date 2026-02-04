Fuerte pelea en Rivadavia: hirió a su cuñado con un cuchillo de carnicero y terminó preso

Un hombre agredió con un cuchillo a su cuñado en la Villa San Roque en el departamento Rivadavia y fue detenido por la Policía.
El agresor es oriundo de Patagones, provincia de Buenos Aires, y tiene 28 años. Tras el violento episodio en Rivadavia, la Policía lo detuvo y ahora será juzgado por el sistema de Flagrancia.
Según fuentes policiales, el agresor tiene 28 años de edad y es oriundo de la localidad de Patagones en la provincia de Buenos Aires. En una pelea con su cuñado, tomó un cuchillo tipo carnicero y lo atacó con el arma blanca, provocándole un corte en el dedo índice de la mano derecha.
Tras un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y aprehendió al agresor. Fiscalía dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.