Fuerte pelea en Rivadavia: hirió a su cuñado con un cuchillo de carnicero y terminó preso

Un hombre agredió con un cuchillo a su cuñado en la Villa San Roque en el departamento Rivadavia y fue detenido por la Policía.

Según fuentes policiales, el agresor tiene 28 años de edad y es oriundo de la localidad de Patagones en la provincia de Buenos Aires. En una pelea con su cuñado, tomó un cuchillo tipo carnicero y lo atacó con el arma blanca, provocándole un corte en el dedo índice de la mano derecha.